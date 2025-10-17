Undip lanza un movimiento ‘residuo cero’

Semarang (ANTARA) – La Universidad Diponegoro de Semarang ha lanzado oficialmente un movimiento Deshacer desperdicio cero a través del reciclaje de residuos en el Sitio de Gestión Integrada de Residuos (TPST) del Campus de Tembalang, como parte de la serie del 68º Aniversario.

El rector de la Undip, Prof. Dr. Suharnomo, agradeció el arduo trabajo de todo el equipo de TPST y de los investigadores que han innovado sin parar en Semarang el viernes.

Destacó que el movimiento cero desperdicio Esta es una expresión real de la preocupación de la Undip por la cuestión nacional de la crisis de los residuos, y también una respuesta al desafío del Presidente Prabowo a las universidades para que desempeñen un papel activo en las soluciones medioambientales.

“La Undip ha sido designada centro de gestión de residuos para la región de Java Central y se convertirá en una referencia para otras universidades”, afirmó.

Lanzamiento Deshacer desperdicio cero es un seguimiento del Reglamento del Canciller número 5/2023 sobre la gestión de residuos en el entorno Undip con el principio 5R (rechazar, reducir, reutilizar/reparar, reciclar, pudrir) en todas las actividades académicas, de investigación, docentes y de servicios.

Según él, diversas innovaciones resultantes de la investigación académica, desde equipos de pirólisis hasta sistemas de gestión integrada, serán comunicadas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología como una contribución real al apoyo de la política nacional de gestión de residuos.

“Queremos demostrar que el campus no es sólo un lugar para adquirir conocimientos, sino también un lugar donde nacen soluciones concretas basadas en la ciencia y la tecnología para responder a los problemas ambientales”, afirmó.

Mientras tanto, la Dra. Bina Kurniawan, directora de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Ocupacional (K3L) de UPT, que ha estado desarrollando Undip TPST desde 2022 como un centro de innovación y aprendizaje con base científica en la gestión de residuos.

«En el pasado, todos los desechos del campus todavía se arrojaban al TPA (sitio de eliminación final) de Jatibarang. Ahora, gracias al apoyo a la investigación entre facultades y las políticas del vicerrector, la mayoría de los desechos se pueden gestionar de forma independiente», dijo.

Explicó que los residuos orgánicos ahora se procesan para convertirlos en abono, los residuos de ramitas se convierten en humo líquido mediante tecnología de pirólisis y los residuos de alimentos se gestionan con gusanos para apoyar la cría de pollos en TPST.

Mientras tanto, los residuos inorgánicos se procesan mediante un innovador instrumento de pirólisis de plástico desarrollado por el Prof. Ir. Didi Dwi Anggoro puede convertir residuos plásticos en gasolina y ha sido probado en cortadoras de césped.

Undip también fue presentado automático plástico en la Biblioteca UPT en colaboración con BSI, permitiendo a los residentes del campus intercambiar residuos por puntos digitales.

Para los residuos B3, la Undip ha implementado un sistema de transporte y almacenamiento temporal acorde a las normas, para que ya no sean desechados sin cuidado.

«Esperamos que en el futuro ningún residuo acabe en el vertedero. Todo se podrá transformar en nuevas materias primas», afirma.

De hecho, Undip TPST es actualmente una referencia para escuelas, agencias y gobiernos locales, y representará a Java Central en la evaluación nacional de la Oficina K3 del Ministerio de Salud.