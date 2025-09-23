Undip Joint Japanese prepara a los graduados en el área mundial

SEMARANG (Antara) – Semarang de la Universidad Diponegoro (untip) ha establecido una cooperación con varias compañías en Japón para preparar a los graduados en el ámbito global, incluida la entrega de pasantías.

«Esta colaboración en Japón es una forma tangible de dedicación de Undip para preparar a los graduados que no solo son competitivos nacionales, sino también internacionalmente», dijo el Dean Prof. DR. Dr. Ir, el mazo de la escuela vocacional sin privación. Budiyono, en Semarang, martes.

La preparación de graduados se lleva a cabo por Fábrica de enseñanza Cross -Country, programa micro-razonamiento y servicios internacionales a la comunidad.

Dijo que acababa de hacer una visita de trabajo a Japón con el Decano de la Facultad de Ciencias Culturales (FIB) Undip Prof. Dr. Dr. Alamsyah.

Según él, la agenda más importante de la visita incluyó la firma del Acuerdo de Cooperación (PKS), discusiones estratégicas y monitoreo de pasantías en diferentes empresas asociadas en Japón.

La colaboración se realizó mediante la firma de PKS con Hoteles Nansei Rakuen Resort y Seawood en Miyakojima (17 de septiembre de 2025) y Gifu Seki Country Golf Club en Gifu, Nagoya (19 de septiembre de 2025).

«El contenido del acuerdo de cooperación no solo incluye la entrega de pasantías, sino también la preparación de estudiantes que han finalizado la pasantía para trabajar profesionalmente en Japón», dijo.

Budiyono dijo que la reubicación estaba de acuerdo con el blanco de Targets en el ranking de la Universidad Mundial Big 500 QS en 2026, y la implementación del número 39/2025 de PERMENDIKTISAINTEK con respecto al aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Cada año, más de 100 estudiantes sin privar se sometieron a un programa de pasantías en Japón de escuelas profesionales, Facultad de Ciencias Culturales, Facultad de Pesca y Ciencias Marinas, así como de otros activos.

«Con estos PK, la posibilidad de que los graduados de inicio tengan una carrera en el país Sakura es cada vez más abierta», dijo.

Decano de Fib Undip Prof. DR. El Dr. Alamsyah agregó que la cooperación también fue importante para preparar la competencia de graduación en lenguaje, cultura y habilidades globales.

«Los estudiantes no solo están equipados con habilidades profesionales, sino también una comprensión kruisultural que será muy útil cuando vuelvan a trabajar en Japón. Fib se esfuerza por fortalecer esta sinergia para fortalecer la reputación mundial de Indep», dijo.

La visita a Japón también fue un seguimiento de la cooperación entre Undip y el Ministerio de Protección de Empleados Migratorios Indonesios (KPPMI) con respecto al establecimiento del Centro de Migrantes de Indep (UMC).

La necesidad de empleados indonesios en Japón, que todavía es muy alto, hace que el inicio juegue un papel estratégico en la preparación de recursos humanos superiores, dignos y útiles para la nación.

«Con este desempeño, Undip se confirma como una institución terciaria adaptativa e innovadora, y abren el camino para que los graduados penetraran en el mercado laboral global», dijo.