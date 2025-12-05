Undip envió un equipo de voluntarios de D-DART para ayudar a las víctimas del desastre de Sumatra

Semarang (ANTARA) – La Universidad Diponegoro (Undip) Semarang envió un equipo de voluntarios del Equipo de Respuesta a Desastres de Diponegoro (D-DART) para ayudar a las víctimas del desastre en Padang, Sumatra Occidental (Sumbar).

El Canciller de la Undip, Prof. Suharnomo, en Semarang, expresó el viernes su agradecimiento por los preparativos realizados por los voluntarios y unidades relacionadas con diversos fines de ayuda.

«Tenemos varias áreas de atención. En primer lugar, hay una máquina de purificación de agua lo suficientemente grande como para abastecer a más de mil residentes en refugios», dijo.

Luego, los médicos y enfermeras brindan el tratamiento. curación del trauma y asistencia con equipo médico, mantas, etc.

Suharnomo dijo que Undip, junto con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, desempeñará un papel en el suministro de agua potable para apoyar la recuperación integral de la comunidad desde el comienzo de la gestión del desastre hasta después del mismo.

El vicerrector de Undip, Wijayanto, Ph.D, declaró que el primer equipo de voluntarios de D-DART desplegado había formado un grupo de trabajo. “Inmediatamente formamos tres equipos: el equipo de campo, la guardería RSND y el de psicología”, dijo.

Estos grupos están presididos por Ns. Nur Hafizhah Widyaningtyas, quien también es presidente del Centro de Gestión de Desastres de LPPM Undip, y en la formación del grupo participó personal de la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología y RSND Undip.

El subdirector de servicios comunitarios de LPPM Undip, Dr. Achmad Zulfa Juniarto, agregó que su partido también formó un total de otros tres equipos de voluntarios para trabajar en fases hasta finales de diciembre de 2025.

«Actualmente estamos preparando cuatro equipos, un equipo para una semana. Así que hasta finales de diciembre veremos (para la evaluación)», dijo.

Mientras tanto, el líder del Equipo 1 D-DART, Ns. Nur Hafizhah Widyaningtyas admitió que había colaborado con varias partes, incluida la Universidad de Andalas, la Universidad Estatal de Padang y BPBD de la ciudad de Padang, para llevar a cabo una serie de tareas en el sitio.

‘Para hacer algunas cosas, por ejemplo supervisión«, asistencia sanitaria, primeros auxilios psicológicos (PFA) y acompañamiento de diversos elementos logísticos necesarios como equipos médicos, mantas y otros que apoyan en casos de desastre», dijo.

La partida del Equipo 1 D-DART es una expresión de la preocupación y responsabilidad de Undip al responder a las condiciones humanitarias en Sumatra.

El equipo partió el jueves (12/4) y llevará a cabo tareas humanitarias durante cinco días, luego continuarán con otros tres equipos para garantizar que la ayuda de Undip siga siendo sostenible.

