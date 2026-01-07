Undip envió 2.102 estudiantes del KKN a 15 regiones

Semarang (ANTARA) – La Universidad Diponegoro de Semarang envió al menos 2.102 estudiantes de diversas facultades y cursos para llevar a cabo programas de estudio de trabajo real (KKN) en 15 regiones.

El rector de la Undip, Suharnomo, en Semarang, dijo el miércoles que los estudiantes de KKN son embajadores de la Universidad de Diponegoro en la sociedad.

Destacó que la actitud, el comportamiento y los aportes mostrados durante la implementación de KKN serán un reflejo del rostro de la Undip.

Por lo tanto, espera que los estudiantes mantengan la ética, el carácter y la seguridad personal, respeten la cultura y la sabiduría locales y construyan relaciones sanas y respetuosas con la comunidad local.

“Donde se pisotea la tierra, allí se sostiene el cielo. Presentar a la Undip como un campus digno y útil a través de un trabajo real que parte de la empatía y la responsabilidad”, afirmó.

Enfatizó que KKN no es sólo el cumplimiento de obligaciones académicas, sino un espacio de actualización científica y de servicio que debe basarse en la sincera intención de brindar beneficios.

“Cuando los estudiantes regresan a casa y la comunidad extraña su presencia, realmente se comprende la importancia de KKN”, dijo.

También recordó a los estudiantes que eviten comportamientos que puedan causar problemas sociales.

Además, siempre comuníquese con el supervisor de campo y LPPM si encuentra algún problema en el campo para que cualquier problema pueda manejarse de manera rápida y precisa.

El presidente del Instituto de Investigación y Servicio Comunitario (LPPM), Undip Suherman, dijo que la implementación del Undip Team I KKN para el año académico 2025/2026 se llevará a cabo del 6 de enero al 10 de febrero de 2026.

Al programa asistieron 2.102 estudiantes de diferentes facultades, incluidos 1.200 estudiantes temáticos de KKN que eran miembros de 45 equipos repartidos en 14 distritos/ciudades.

Un total de 902 estudiantes regulares de KKN se dividieron en 100 equipos en cinco distritos. Todas las ubicaciones de KKN cubren docenas de subdistritos y aldeas/subdistritos en la región de Java Central y sus alrededores.

Para KKN temático, los estudiantes prestarán servicio en 14 distritos/ciudades, a saber, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Semarang, Magelang, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, así como en las ciudades de Pekalongan, Salatiga y Semarang.

La KKN regular se lleva a cabo en cinco distritos, a saber, los distritos de Batang, Pekalongan, Klaten, Sragen y Wonogiri.

