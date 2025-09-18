Undip Enviar 28 delegados Sigue a Pomnas XIX Central Java 2025

SEMARANG (Antara) – La Universidad Diponegoro Semarang envió a 28 estudiantes como delegados que participarán en la XIX National Student Sports Week (Pomnas) Central Java 2025.

RECTOR DE LA SINP Prof. DR. El Dr. Suharnomo, en Semarang, el jueves, expresó su total aprecio y apoyo a los atletas que competirían.

«Ser estudiante, así como excelentes atletas, ciertamente no es fácil. Mi mensaje es simple, Vini Vidi Vici no debería molestarse, sino hacer el espíritu de pelea», dijo.

También aconsejó a los estudiantes que maximicen la capacitación, que mantuvieran una mentalidad y que nunca tengan miedo, aunque los oponentes son atletas nacionales e internacionales.

«Estamos agradecidos por su dedicación, tiempo, energía y lucha. Compite con la deportividad, el 100 por ciento del espíritu y la mejor oración», dijo.

El Director de Asuntos Estudiantiles y Alumnos de Untip, Edy Surahmad, informó que Untip envió 28 contingentes, que consta de 25 atletas y tres entrenadores.

Competirán en 10 deportes que van desde atletismo, voleibol de arena, ajedrez, karate, tiro con arco, pencak silat, natación, taekwondo, tenis.

«Los atletas han adoptado una selección y orientación intensivas, incluido el evento pre-Pomnas en Rayon 3 por la Universidad Jenderal Sudirman y la preparación de Bapomi», dijo.

Según él, los Pomnas, que se celebraron para Bienalen, eran una oportunidad para que los estudiantes de Undip sobresalieran, y promovieran el carácter de la lucha y el espíritu de cooperación.

Al participar en Pomnas XIX, Undip repitió su dedicación al dar a luz a excelentes estudiantes, no solo en las áreas académicas y de investigación, sino también en el deporte.

Además de POMNA, los estudiantes de InSkip también participarán en varios otros eventos nacionales, como MTQM en Banjarmasin del 2 al 5 de octubre de 2025 y la elección de estudiantes sobresalientes (Pilmapres).

«Untip está aquí para apoyar a los estudiantes a sobresalir, tanto en las áreas académicas como no académicas», concluyó Edy.

Pomnas XIX de este año se celebró en Java Central con un centro de actividades en la ciudad de Semarang y varias arenas en la ciudad de Surakarta.

Undip también se convirtió en uno de los anfitriones al ofrecer diferentes lugares de competencia, incluido el profesor de baloncesto de Gor, Dr. Susilo Wibowo, Polytron Stadium y Undip Stadium Futsal Field.

