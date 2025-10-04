Undip Bangun -Hoteles de estrellas en el campus de Jepara

SEMARANG (Antara) – Semarang de la Universidad Diponegoro (Undop) construyó un hotel Fivestar en el campus en el área de Teluk Awur, Jepara Regency, Java Central, que fue administrado por Horizon Group Network.

RECTOR DE LA SINP Prof. DR. Suharnomo, en Jepara Regency, explicó el viernes que el hotel era el segundo hotel que era propiedad de Undip, después de que se construyó el primer hotel en el campus de Tembalang.

Explicó que el campus de Untip en la Bahía Awur en la costa se conoce como el centro de la investigación marina y pesca.

«De hecho, somos la orientación de la investigación (en el campus de Awur Bay) es el» desarrollo costero «en la región costera y podemos ser» el único «en Indonesia con un área marina y una zona muy amplia de 23 hectáreas», dijo.

El campus de indop en el Awur -Edi, dijo, hasta ahora tiene un sitio de investigación de camarones Vaname, Nila -Kopie, a Biosalin Rice que puede sobrevivir en agua estancada o agua de mar.

«Posteriormente, Kamj agregó con este tipo de instalaciones, Horison Resort Antawirya Jepara. Así que espero que este laboratorio sea bueno que las instalaciones para vivir bien», dijo.

Además, dijo, muchos investigadores de otros países que a menudo vienen al campus de Awur Bay, como de Japón, Taiwán y Finlandia, para que las instalaciones del hotel puedan tener un valor extra.

«Esperamos que este sea un hotel que sea la elección de la familia. Además, nuestro» mercado capturado «es investigadores naturales de todo el mundo. Con suerte, el» investigador «de todo el mundo puede venir aquí y» feliz «porque las instalaciones son muy, muy suficientes», dijo.

En el futuro, Suharnomo quiere desarrollar instalaciones en el campus de Awur Bay, como un campo de mini golf para atrapar mercados del área, como Jepara, Kudus, Demak y Semarang.

«Pueden ver el mar aquí, golf, hay muchos juguetes, pueden disfrutar de la arena en la playa, luego hay snorkel, buceo, etc. Esperemos que este sea un paquete completo que a la gente le gusta», dijo.

Mientras tanto, el vicepresidente comercial PT Metropolitan Golden Management (MGM) Refino Muthernar explicó que el lugar era anteriormente un estudiante.

«Nosotros en el Grupo Horizon vemos el potencial comercial en este campus (Teluk Awur). Untip hasta ahora además de la ‘experiencia’ en el campo de la educación, también en los negocios. Hay hospitales, estaciones de servicio y estanques de camarones», dijo.

Para el desarrollo del hotel, dijo, el Grupo Horison como operador ve un gran potencial para el turismo de la pesca, porque ya hay instalaciones de pensiones de camarones que se pueden usar.

«Cuando, por supuesto, había un lugar de agua para otro turismo, había un bote de pesca. Luego se convirtió en Vismarkt, nos apoyaron ‘peces por la comunidad, habría un evento en la playa. Así que todo se’ relacionará ‘», dijo.

Dijo que Undip fue el segundo campus en colaboración con el Horizon Group para la gestión del hotel, después de la Bandung de la Universidad de Educación Indonesia (UPI).

«Ahora hay dos campus (que trabajan juntos), entonces podemos ‘llamar’ de otras universidades. Debido a que las universidades actualmente tienen que hacer negocios con PTNBH. Todo el país que anteriormente era ‘centro de costos’ se convirtió en un ‘centro de ganancias'», dijo.