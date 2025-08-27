Under Seniko 2025 AI -Problemas y reclamos de seguridad de datos

PURWOKERTO (Antara) – Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Ingeniería, Jenderal Sedirman University (UNSOEL) Purwokerto, celebró un seminario nacional sobre informática e informática (Seniko) 2025 el sábado (23/8), con el tema «AI y seguridad de Siber para sostenible».

Este seminario anual tuvo lugar de manera híbrida, a saber, cara de cara en la facultad de la Facultad de Ingeniería de Insweation y en línea a través de una plataforma digital. El concepto abre un acceso más amplio para académicos, estudiantes, investigadores y personas prácticas de la industria de la tecnología de la información de diferentes regiones de Indonesia.

Presidente del Muhammad Ihsan Fawzi, S.Kom., M.Kom. Digamos que el desarrollo de un miembro de imitación (IA) ahora está logrando cada vez más diferentes aspectos de la vida, que van desde la educación, la industria hasta los servicios públicos. Sin embargo, este progreso también forma serios desafíos en aspectos de la protección cibernética.

«La seguridad es la clave, de modo que el uso de la tecnología no solo ofrece conveniencia, sino que también garantiza la sostenibilidad de la protección de datos en el futuro», dijo.

Seniko 2025 presentó dos oradores principales, a saber, el Prof. DR. Dr. Scary. Wisnu Jatmiko, St, M.Kom., Profesor de la Universidad de Indonesia, así como expertos en IA, e IR. Onno Widodo Purbo, M.eng., Ph.D., Rector de ITT y expertos en seguridad cibernética.

Este seminario recibió más de 50 artículos científicos de alrededor de 150 autores a través del proceso. Revisión doble a ciegas. El artículo proviene de diferentes regiones en Indonesia, incluso fuera de Java. Además, a esta actividad asistieron más de 100 participantes de 20 instituciones de educación superior en el país.

«Esta cifra muestra extremadamente entusiasmo por discutir conjuntamente las oportunidades y los desafíos de la IA y la protección cibernética en esta era digital», agregó Ihsan.

En sus comentarios, el Canciller Adjunto de Asuntos Académicos Underoel Prof. DR. Dr. Ir. Noor Farid, M.Sc. afirmó que Seniko se convirtió en un foro estratégico para académicos, investigadores, profesionales, estudiantes y socios.

«Este seminario es un lugar para compartir conocimiento, dar a luz a una colaboración real y un contenedor para el surgimiento de nuevas ideas y soluciones innovadoras para la nación y la humanidad», dijo.

En su presentación, el profesor Wisnu Jatmiko el desarrollo y la perspectiva de la IA en el mundo e Indonesia. Según él, la definición de IA continúa cambiando después de los desarrollos tecnológicos. Desde 1956, la IA se ha definido como la capacidad de pensar como personas, convertidas en Pensar y percibir En 1974, al concepto de una máquina con «mente» en 1985.

«El uso de IA debe estar regulado correctamente para que pueda usarse de manera óptima», dijo.

Mientras tanto, Onno Widodo Purbo enfatizó la importancia de tres pilares de la soberanía tecnológica, a saber, el fortalecimiento de los recursos humanos digitales, el desarrollo de ecosistemas para la tecnología local y la producción y escalabilidad de la tecnología interna. También enfatizó que la fuerte gestión de datos, la ética de IA y la protección de la privacidad de la comunidad.

«La ética de IA es la base para garantizar la justicia, la seguridad y la protección de los derechos individuales en el uso de tecnología inteligente», dijo.

A través de este foro, Unoels espera que la cooperación real nace para responder desafíos y, al mismo tiempo, usar oportunidades de IA y protección cibernética para apoyar un futuro digital sostenible.

