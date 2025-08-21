UNDED admite la potencia autocontrol nacional de alimentos a través de la impresión de Sid Sawah en Sumatra del Sur

PURWOKERTO (Antara) – Universidad Jenderal Sudirman (Underele) Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, enfatizó su compromiso de apoyar a los elfos de alimentos nacionales

Exposición al informe de Sid -einde dirigido por el Canciller Federal Adjunto para la Planificación de la No Cooperación y la Planificación de Relaciones Públicas DR. El Dr. Sos Waluyo Hangoko SIP MSC en Palembang, South Sumatra, jueves (21/8), se convirtió en un hito importante para la implementación de 10,000 hectáreas de proyectos de impresión de arroz que se espera que sean la producción y realización de la seguridad nacional.

La actividad no solo marca la finalización de la fase previa a la construcción, y también enfatiza la dedicación a la transparencia, la responsabilidad y el buen gobierno en cada paso del desarrollo.

El proyecto está en armonía con Eso es lo que citas El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, especialmente el segundo punto dirigido a la independencia de la nación a través del suministro de alimentos, así como el sexto elemento que enfatizó el desarrollo de la aldea para la igualdad económica y el alivio de la pobreza.

Por lo tanto, los campos Sid Paddy en Sumatra del Sur se convierten en una parte integral de las estrategias nacionales en la expansión de tierras agrícolas fuera de Java y alentando el desarrollo justo.

Leer también: Para el futuro de la educación médica, Dean Unsoel demanda a la Ley de Salud

La estrecha cooperación entre la Facultad de Agricultura Unida y el Gobierno Provincial de Sumatra del Sur a través de los cultivos alimentarios locales y la Agencia Horticultural comenzó a firmar un memorando de acuerdo (Memorando de comprensión/MOU) el 21 de mayo de 2025.

Después de cinco días después, fue seguido por la firma del primer contrato de empleo para SID para un área de 6,000 hectáreas en Penukal Abab Pematang Ilir y Musi Banyuasin Regency.

Esta eficiencia muestra la urgencia y la gravedad de todas las partes al acelerar la realización del proyecto. Además, el 21 de julio de 2025, el segundo contrato amplió el alcance de SID a un total de 10,000 hectáreas

La implementación de SID incluyó el equipo multidisciplinario insondable de la Facultad de Agricultura y la Facultad de Ingeniería, que consta de expertos socioeconómicos, ciencias de la tierra, hidrología, mapeo digital, diseño técnico.

Este extenso enfoque no solo evalúa la viabilidad del país del lado técnico, sino también aspectos del socioeconómico, incluida la identificación de los posibles agricultores de los terratenientes. La participación directa de maestros y estudiantes en el campo se convierte en una manifestación tangible de la integración entre la investigación académica y las prácticas de desarrollo.

Se espera que la escala del proyecto que incluya estos dos distritos aumente la producción de alimentos, cree nuevos grupos agrícolas y fomente el crecimiento económico regional.

Además de expandir el área de plantación, el éxito de este proyecto también tiene el potencial de activar inversiones adicionales en el sector de la infraestructura agrícola, como el riego, el almacenamiento oculares y el acceso a la carretera.

El profesor Handoko afirmó que SID Settlement no era el final, sino el comienzo de un mayor paso en la dirección del desarrollo físico.

«Esperamos que esta colaboración continúe con la comunidad más amplia y proporcione beneficios concretos. Unoel se dedica a presentar una investigación aplicada que responda inmediatamente a las necesidades de la nación», dijo.

Con este desempeño, Unoel también mostró su papel como guardia académica del desarrollo nacional, donde el conocimiento fue unido con soluciones concretas para los desafíos de la seguridad alimentaria indonesia.

Lea también: Unsud Expert: remisión a corruptores, no de acuerdo con el espíritu de anti -corrupción

Lea también: UKMPR UNOEL SOCIALSS

Leer también: Expertos legales: las reglas de regalías deben aclararse con regulaciones estrictas