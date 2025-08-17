Una serie de desfiles de rendimiento estudiantil en el 80 aniversario de la República de Indonesia en UMS

Solo (Antara) – Una serie de desfiles de rendimiento estudiantil para animar el 80 cumpleaños de la República de Indonesia que se celebró en la Universidad Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Java Central, el domingo.

El evento tuvo lugar en el campo de construcción de padres Siti Walidah con estudiantes extranjeros, Unidad de Actividad Estudiantil (UKM), Banda de Marcha, para la demostración del desempeño innovador del trabajo de los estudiantes.

Una de las atención de la atención son los participantes de la ceremonia que llevaban una variedad de ropa tradicional regional de toda Indonesia. Canciller de UMS Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno apareció la ropa tradicional papú como una forma de aprecio por la diversidad de la cultura nacional.

«La presencia de ropa tradicional en la ceremonia confirmó el espíritu de unido en la diversidad», dijo el rector de UMS.

La ceremonia de la bandera fue dirigida por una combinación de oficiales de UMS UKM y la Unidad de Seguridad del Campus. Había 17 miembros de Hizbul Wathan, ocho guardias UMS, 35 miembros de la banda de música y diez miembros de Menwa también elevaron el espíritu de la independencia. Su presencia contribuyó a la ceremonia del camino de advertencia.

La participación de la banda de marcha UMS (MBUMS) da su propio color en la ceremonia. Desde su fundación, MBUMS se ha convertido en un foro para que los estudiantes desarrollen potencial en el campo de la música, la danza y el deporte. Más que eso, Mbums jugó un papel en la formación del carácter de disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad. A través de esta actividad, los estudiantes también aprenden a administrar organizaciones y construir redes amplias.

El rendimiento de MBUMS no es pequeño. En los últimos ocho años, el equipo ha hecho un récord brillante, comenzando en el segundo ganador del Desfile de la calle Open Division en Bandung Marching Band Championship 2017, Campeón 3 del espectáculo y la categoría de actuación en el Gran Premio de la Banda Marchante 2019, al Concurso de Guardia de Color Campeón 1 en Langgam. 202. 202. 202. 202.

Además de las bandas de marcha, la conmemoración de la República de Indonesia -Jubilee cerca de UMS también fue animada por 195 estudiantes extranjeros de 35 países, 80 de los cuales están directamente presentes en el campo. La presencia de este estudiante internacional refuerza la posición de UMS como un campus siempre controlado en la arena global.

La emoción aumenta con la atracción del equipo de la facultad de Ingeniería de Aerobo de Ingeniería de UMS con un quadcopter hecho a carbono, equipado con una cámara de acuerdo con la regulación competitiva, y puede levantar un máximo de 500 gramos.

El dron actualmente lleva una bandera con «80 años de independencia, united, soberano y próspero, desarrollado Indonesia».

El equipo de UMS Aerobo es finalista en el Concurso de Robot Flying Indonesio (KRTI) en Yogyakarta en 2024 y se está preparando para la selección de octubre de 2025 con un objetivo para continuar al nivel nacional en Padang en noviembre.

Además, Tapak Suci Ums también recibió atención con una fila de orgullo, tanto a nivel nacional como internacional, incluidos los campeones en el XVIII World Silat Championship en Singapur, Juegos de la Universidad de la ASEAN 2024, para el Indonesia Open 2025.

Otro momento importante es la sumisión de un decreto (SK) a los cinco nuevos profesores de UMS que fueron anunciados oficialmente el día antes de la conmemoración del Jubileo de la República de Indonesia. La adición de este profesor se convirtió en un hito en el refuerzo académico de UMS.

Además, no menos de 80 estudiantes extranjeros de 35 países fueron pruebas de que UMS World Trust recibió y se convirtió en un objetivo bien entrado.

Esta red de actividades refleja la cara de UMS como un campus que no solo es académicamente excelente, sino que también produce activamente innovación, produce rendimiento deportivo y mantiene la mente nacional.