Una reunión de la familia extendida del Palacio de Surakarta resultó en que el hijo mayor de OJ XIII se convirtiera en el próximo rey.

Solo (ANTARA) – Una reunión de la familia extendida del Palacio de Surakarta resultó en que el hijo mayor de Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, se convirtiera en el próximo rey.

De hecho, el nombramiento de KGPH Hangabehi como Príncipe Heredero el jueves coincidió con una gran reunión familiar en el Complejo del Palacio de Surakarta en Solo, Java Central.

Durante una reunión de la familia extendida del Palacio Kasunanan de Surakarta, a la que asistieron los hijos e hijas de Dalem PB XII y los hijos e hijas de Dalem PB

En cuanto al proceso de confirmación, fue confirmado por representantes de la familia extensa del Palacio Kasunanan de Surakarta, Hadiningrat GKR Wandansari Koes Murtiyah o comúnmente llamado Gusti Moeng.

«Nos aferramos a lo que se llama derechos, que es Gusti Allah sing maringi (el que da). Gusti Bei (Hangabehi), que ahora es Pakubuwono XIV, no pidió a Dios nacer mayor que Purboyo (otro hijo de PB XIII)», dijo.

KGPH Hangabehi es el hijo mayor del difunto Pakubuwono XIII de su segunda esposa, mientras que KGPAA Hamengkunegoro o Gusti Purboyo es el hijo de su tercera esposa. Gusti Purboyo o el hijo menor del PB XIII se declaró PB XIV el día de la muerte de su padre.

Dijo que el nombramiento de Hangabehi como DO XIV se llevó a cabo para mantener la integridad familiar y preservar el Palacio de Surakarta. Después de la coronación, su partido preparará los pasos futuros para organizar el Palacio de Surakarta.

“Lo más importante es que mantengamos la integridad del sentono, de los cortesanos y de todos los miembros de la familia para preservar el palacio”, afirmó.

En la misma ocasión, KGPH Hangabehi y Pakubuwono XIV todavía se mostraron reacios a comentar mucho sobre su coronación. Sin embargo, se centrará en tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del palacio.

«Los pasos son para el palacio, para la continuidad del palacio. Pidan su apoyo y oraciones para lo mejor, para que el palacio funcione mejor en el futuro», dijo.