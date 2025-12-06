Una familia de Temanggung se reúne con trabajadores migrantes víctimas de abuso por parte de los empleadores en Malasia

Temanggung (ANTARA) – La familia de Temanggung fue a visitar al trabajador migrante indonesio (PMI), Seni (47), de Dusun Letih, aldea de Mergowati, regencia de Temanggung, que fue víctima de tortura por parte de su empleador en Malasia.

El regente de Temanggung, Agus Setyawan, explicó el sábado que Ricky Alvian, el hijo biológico de la víctima, y ​​Lilin Triyanah (sobrina) partieron hacia Malasia después de recibir luz verde de la embajada de Malasia para que la familia se reuniera con la víctima.

Como forma de apoyo moral, fueron acompañados directamente por la esposa del regente de Temanggung Panca Dewi, y por su propia cuenta se dirigieron al país vecino a través del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta (YIA) Kulonprogo.

«El miércoles 3 de diciembre de 2025, la embajada de Malasia dio la noticia de que a la señora Seni se le había permitido visitar a su hijo. Después de completar varios documentos requeridos, facilitamos la salida de la familia, acompañada de mi esposa, por nuestra cuenta, ya que yo no tenía permiso para ir al extranjero», dijo.

Espera que el encuentro entre la víctima y su familia, especialmente su hijo, pueda ser un antídoto al anhelo, porque no se ven cara a cara desde hace 21 años.

«Esperemos que el encuentro entre la señora Seni y su familia pueda traer viejos recuerdos, ya que no se han visto en 21 años», dijo.

El hijo biológico de Seni, Ricky Alvian, admitió que estaba muy feliz y emocionado cuando fue a Malasia para encontrarse con su madre, a quien no había visto en décadas.

También espera que el caso que afectó a su madre biológica pueda resolverse rápidamente para que Seni pueda reunirse con su familia en Temanggung.

«Aunque he tenido tiempo para comunicarme, todavía me siento un poco incómodo cuando conozco a mi madre en persona. Además, no la he visto en 21 años. Espero que todo vaya bien», dijo.