Un total de 889 ASN en Temanggung no tienen casa

Temanggung (ANTARA) – Hasta 889 empleados del gobierno estatal (ASN) en Temanggung Regency, Java Central, todavía se encuentran sin hogar, según datos de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos y Personal de Temanggung Regency (BKPSDM).

«En el programa Fondo de Liquidez para el Financiamiento de la Vivienda (FLPP), invitamos a amigos de ASN que no tienen una casa. Facilitamos esto con Bank Jateng porque la cuota FLPP de Java Central todavía es grande», dijo Wirawan, jefe del Departamento de Vivienda del Servicio Público de Vivienda y Medio Ambiente de la Regencia de Temanggung (DPRKPLH), en Temanggung el jueves.

Por ello, dijo que están animando a los ASN que no tienen vivienda a reunirse con los promotores, facilitados por Bank Jateng.

«Invitamos a unos 350 amigos de ASN si están interesados ​​en la casa subsidiada. Esperamos que los amigos de ASN que no tienen casa, a quienes no hemos invitado, puedan invitar a sus amigos a venir, esto es para apoyar el programa del gobierno», dice.

Dijo que el presidente Prabowo Subianto proporcionó tres millones de casas y una de las cuotas de mercado era ASN, que no tenía casa. «Y (casualmente) hay promotores de viviendas subsidiadas en Temanggung que podrían ser una alternativa».

«Si están interesados, los amigos de ASN pueden elegir la casa subsidiada que les interese y pueden cooperar con Bank Jateng», dijo.

Dijo que la vivienda subsidiada podría al menos reducir los costos; La oferta de viviendas subvencionadas en Java Central es de aproximadamente 20.000.

«Pero para aquellos que utilizan ASN Friends que realizan transacciones con constructores de viviendas y bancos para obtener financiación, todavía no tenemos esos datos», afirma.

Lea también: DPD valora los esquemas que no son ASN en Java Central