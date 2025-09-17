Un total de 128 aldeas en Jepara han pagado a Regency PBB-P2 Pagos

JEPARA (Antara) – El Gobierno de Jepara Regency, Central Java, registró 128 aldeas de 183 aldeas en Jepara Regency, que se pagó por completo por el pago del impuesto rural y urbano de construcción y terreno (PBB -P2).

«El número de aldeas que las Naciones Unidas han valido la pena también aumentó, en comparación con 124 aldeas, este año aumentó a 128 aldeas. Con la actuación más extraordinaria y mayor en el reembolso», dijo el martes Jpara Regent Witiarso Utomo en el premio de regalo PBB-P2 en el edificio Shima Jepara.

Además de aumentar el número de aldeas valió la pena, también expresó su aprecio porque el objetivo del ingreso PBB-P2 se ha alcanzado este año e incluso superó el objetivo.

A partir del 12 de septiembre de 2025, dijo, la realización de la facturación PBB-P2 RP67.36 mil millones o el 100.14 por ciento del objetivo de RP67.26 mil millones.

En esta ocasión, el gobierno de Jepara Regency también dio premios a las aldeas y subdistritos que lograron lograr el reembolso más rápido y más grande.

Entre estos se encuentran el pueblo más rápido de Lunas que me ganaron el distrito de Kerso, el distrito de Kedung que se pagó el 16 de enero de 2025. Las dos aldeas de Demangan (distrito anual) y el segundo pueblo más rápido de Panggung (distrito de Kedung) el 18 de enero de 2025.

Mientras que la primera aldea de Lunas más rápido fue ganada por Tubanan Village (distrito de Kembang) por la cantidad de Rp30.24 mil millones, el segundo Singorojo -Dorp (distrito de Mayong) fue RP543.2 millones y el tercer bondo (distrito de Bangsri) fue RP1,41 mil millones.

Jefe de Jepara Regency BPKad Florentina Budi Kurniawati explicó que el Gobierno de Regencia también tenía una disminución del precio como una forma de aprecio por los contribuyentes que PBB-P2 había pagado entre el 2 de enero y la de agosto de 1525.

«Precio de la puerta en forma de 16 bicicletas eléctricas para un contribuyente en cada distrito, así como 1 unidad de motocicleta Yamaha Mio para contribuyentes en la regencia de Jepara», dijo.

En 2025, los objetos impositivos totales de PBB-P2 en Jepara 690,156 eran objetos. El 15 de agosto de 2025, se pagaron no menos de 563,897 objetos y se incrementaron a 584,630 objetos el 12 de septiembre de 2025.

Este evento de concesión y un sorteo de precios, dijo, se convirtió en un impulso para la apreciación de la gente de Jepara que eran obedientes para pagar impuestos, así como la motivación para continuar aumentando la conformidad fiscal en los próximos años.

