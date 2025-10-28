Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió Buol, Sulawesi Central

Buol (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) registró un terremoto de magnitud 5,5 que sacudió Buol Regency, Sulawesi Central, a las 9:31 a.m. WITA del martes.

El jefe de la Estación Geofísica BMKG Palu Sujabar en la ciudad de Palu dijo que el terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros y no tenía potencial de tsunami.

«Esperamos que el público no entre en pánico y mantenga la calma y actualice siempre la información oficial del BMKG», dijo.

El epicentro del terremoto se registró a 1,43° de latitud norte – 121,77° de longitud este, aproximadamente a 68 km al noreste de Buol y a una profundidad de 10 km bajo el nivel del mar.

Lea también: BMKG: El terremoto de Sukabumi-Bogor fue causado por una falla activa poco profunda