Un pescador finalmente desapareció en las aguas de Semarang que finalmente se encontraron

SEMARANG (Antara) – Los últimos pescadores que se perdieron mientras pescaban en la entrada de las aguas del puerto de Tanjung Emparang, Java Central, fueron encontrados el jueves alrededor de las aguas de Demak Regency.

La policía de Kasat Polirud Demak, AKP Sulkan, dijo que el cuerpo de la víctima fue encontrado por dos pescadores que fueron al mar.

«Se encontraron dos pescadores y luego se evacuaron a la oficina central de Polirud Demak», dijo.

Según él, los oficiales, junto con el personal naval, verificaron para garantizar la compatibilidad con las características de los pescadores que fueron reportados como desaparecidos.

Las características del cuerpo encontrada están de acuerdo con los pescadores en nombre de Sumono, quien no fue encontrado en el desafortunado incidente.

Después de asegurarse de que las características físicas y la ropa se usaron en consecuencia, dijo, la información fue enviada a Basarnas para evacuar nuevamente a su lugar original.

Anteriormente, desaparecían cinco pescadores después de ahogarse debido al mal tiempo durante la pesca alrededor de la entrada del puerto de Tanjung Emparang -Haven el martes (19-8-2025).

Las cinco personas forman parte de 12 pescadores que se han ido a pescar alquilando un barco a la ubicación del accidente marítimo.

La identidad de los cuatro pescadores que anteriormente fueron encontrados por cada febriyanto, Bagus Wicaksono, Pumpono y Kiswanto.

