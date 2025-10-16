Un interiorista de Solo ganó un premio internacional por su trabajo Espacio de Oración

Solo (ANTARA) – El diseñador de interiores Lorca Langit Biru, con sede en Solo City, ganó un premio internacional en el Good Design Award 2025 por su trabajo titulado Prayer Space.

Lorca dijo a los periodistas en Solo, Java Central, el jueves que había ganado un premio titulado Gold Winner en el evento.

El edificio que creó es una sala de oración construida en medio de un pueblo densamente poblado en Karangasem, Laweyan, Solo. Después de la construcción, la gestión de la sala de oración se transfirió a los residentes locales y se llamó Sala de Oración Ar-Rayan.

La forma arquitectónica única hace que este espacio de oración parezca contrastante y se destaque de los demás edificios que lo rodean.

El Espacio de Oración ganó el premio Australian Good Design Award Gold Winner 2025 en la categoría de Entorno Construido. Dijo que este premio se otorga a proyectos que el jurado considera excepcionalmente destacados en términos de diseño, innovación e impacto positivo en la sociedad.

«El jurado consideró que El Espacio de Oración tiene más ventajas porque puede combinar los valores religiosos y culturales de la comunidad en un edificio multifuncional, como espacio de culto, educación y espacio de interacción para la comunidad local. Además, este edificio también ha sido creado teniendo en cuenta aspectos ambientales mediante el uso de materiales ecológicos, duraderos y de fácil mantenimiento», dijo.

Mientras tanto, los Australian Good Design Awards son uno de los premios internacionales de diseño más antiguos del mundo. El programa de premios de este año tiene como tema Diseño para mejor, que destaca el importante papel del diseño en la creación de un mundo más equilibrado, inclusivo y sostenible.

Cada año, Good Design Australia reúne un jurado compuesto por expertos en diseño de Australia y el extranjero para garantizar que el proceso de evaluación sea riguroso y creíble.

Los jurados se seleccionan selectivamente en función de su trayectoria, área de especialización y capacidad para presentar perspectivas diversas y más objetivas al evaluar un diseño.