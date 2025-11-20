Un equipo conjunto SAR evacua a dos víctimas del deslizamiento de tierra en Banjarnegara

Banjarnegara (ANTARA) – El equipo conjunto SAR evacuó el jueves dos cuerpos de víctimas de deslizamientos de tierra en Pandanarum Village, Banjarnegara Regency, Java Central, que fueron encontrados durante el proceso de búsqueda.

El jefe de la oficina de la RAE de Semarang, Budiono, dijo que los cuerpos de las dos víctimas fueron encontrados en los sectores C-2 y A-2 respectivamente.

«Las dos víctimas fueron encontradas enterradas bajo el material del deslizamiento de tierra a una profundidad de entre medio y un metro», dijo.

Los cuerpos de las dos víctimas, continuó, fueron trasladados al puesto del Centro de Salud Comunitario Pandanarum para su identificación.

Con el hallazgo de las dos víctimas, dijo, el número total de víctimas mortales en este desastre natural llegó a cinco.

Dijo que la búsqueda de víctimas cuenta con el apoyo de 12 equipos pesados, lo que se espera acelere el proceso.

Los agentes tuvieron que correr contra el tiempo mientras buscaban víctimas, dadas las malas condiciones meteorológicas.

Según él, BMKG predice que la zona del deslizamiento de tierra experimentará lluvias de ligeras a fuertes en los próximos dos días.

Anteriormente, el domingo (16/11), la aldea de Pandanarum sufrió un deslizamiento de tierra. Probablemente esto se debió a fuertes lluvias que cayeron sobre la zona montañosa durante más de varias horas.

Decenas de personas fueron reportadas como desaparecidas después de quedar sepultadas bajo el material de deslizamientos de tierra.

