Un equipo conjunto intensivo se ocupa de las inundaciones de Semarang-Demak

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central dijo que se había desplegado un equipo conjunto compuesto por organizaciones de aparatos regionales (OPD) relevantes para abordar intensivamente las inundaciones en la ciudad de Semarang y la regencia de Demak.

«Con respecto a las inundaciones en Semarang y Demak, hemos desplegado todas las Organizaciones Regionales de Dispositivos (OPD)», dijo el sábado el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, en un comunicado en Semarang.

Como se informó anteriormente, las fuertes lluvias en varias zonas de Java Central provocaron inundaciones e inundaciones en varios puntos de la ciudad de Semarang, Demak Regency y Grobogan Regency.

Las inundaciones en la ciudad de Semarang y Demak Regency incluso han obstaculizado el tráfico en la ruta Pantura.

Según él, se han realizado una serie de esfuerzos, entre ellos la instalación de cocinas públicas, la instalación de bombas de succión de agua, agentes para dirigir el tráfico, etc.

También instruyó a todos los departamentos y partes interesadas relevantes a continuar monitoreando y tomando medidas rápidas.

Los trabajos realizados para el transbordo, incluida la creación de drenajes en los lugares inundados, deben prepararse cuidadosamente ya que las condiciones climáticas aún son inciertas.

«Continuaremos monitoreando a todos los OPD y empleados en la ciudad de Semarang y la regencia de Demak, indirectamente las provincias y distritos/ciudades trabajarán juntos», dijo.

Mientras tanto, el director ejecutivo de BPBD Central Java, Bergas Catursasi Penanggungan, dijo que un equipo conjunto de BPBD Central Java, BPBD Semarang City y Demak Regency, así como voluntarios, TNI, Polri y la comunidad, habían tomado medidas rápidas.

“Se ha preparado la cocina pública, hemos distribuido asistencia logística”, dijo.

El director del Centro de Datos de Java Central, Henggar Budi Anggoro, dijo que se desplegaron y operaron durante 24 horas un total de ocho bombas que se estima pueden aspirar hasta 1.900 litros de agua por segundo.

Las ocho bombas se instalarán en varios puntos, a saber, una bomba alrededor del río Tenggang, dos bombas en Terboyo y tres bombas en el río Sringin, mientras que dos bombas se instalarán en puntos efectivos para la descarga de agua estancada en colaboración con el Centro de Cuenca del Río (BBWS).

Además de instalar bombas, también fue al lugar de la inundación para determinar la causa principal de la inundación.

«Lo hemos comprobado, no hay ninguna relación con la construcción de la carretera de peaje. Esto se debe a que llueve mucho, porque en los últimos días ha llovido mucho», dijo.