Un conductor fue asesinado por un grupo de personas armadas afiladas en Semarang

SEMARANG (Antara) – Un motociclista murió después de ser víctima de un ataque de un grupo de personas que usan armas afiladas mientras cruzaba la calle arterial Sukarno Hatta, Semarang City, el domingo por la mañana.

Kasat Responk Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena dijo que la policía todavía estaba investigando eventos que también hirieron a otros dos automovilistas.

«Todavía se está investigando si se trata de una pelea u otras causas», dijo

La información temporal obtenida, dijo, se dice que el incidente es un acto de enjuiciamiento.

La policía ha investigado a varios testigos y evidencia asegurada, incluidas las imágenes de CCTV alrededor del escenario.

Mientras comenzó la información recopilada, el incidente comenzó cuando una motocicleta usada montó el domingo por la mañana en tres intersección en el camino arterial de Soekarno Hatta.

Durante el fallecimiento, tres personas que viajan en una motocicleta fueron interceptadas por un grupo de personas cuya identidad era desconocida.

Los tres hombres fueron atacados por grupos que usaron las armas afiladas.

Un conductor fue asesinado, mientras que las otras dos heridas fueron sufridas e ingresadas en el hospital porque estaban inconscientes.

