Un centenar de conductores de bicitaxis en Blora recibieron ayuda del presidente para los bicitaxis eléctricos

Blora (ANTARA) – Hasta 100 conductores de bicitaxis en Blora Regency, Java Central, han recibido asistencia de bicitaxis eléctricos por parte del presidente Prabowo Subianto como una preocupación para las personas de bajos ingresos, especialmente las personas mayores que todavía dependen del sector informal para su sustento.

«Este programa de asistencia a los rickshaws eléctricos es un mandato del presidente Prabowo Subianto como forma de preocupación por los problemas de la gente pequeña, especialmente de los conductores de rickshaws de edad avanzada», afirmó el domingo Firman Dahlan, director de planificación del desarrollo de la Fundación del Movimiento Nacional de Solidaridad (GSN) en Blora.

Dijo que el presidente está prestando mucha atención a los problemas fundamentales que enfrentan las comunidades regionales, incluida la carga física sobre los conductores de bicitaxis que todavía tienen que pedalear con la mano.

«Esta asistencia de rickshaw eléctrico es un mandato del señor Prabowo, que ve de primera mano las dificultades que enfrentan los conductores de rickshaw, especialmente los ancianos», dijo.

Explicó que esta asistencia era parte del compromiso de Prabowo de prestar atención a diversos sectores de la vida de las personas, desde la educación, la agricultura, el desarrollo de recursos humanos hasta el uso de energía respetuosa con el medio ambiente.

Firman añadió que la distribución de bicitaxis eléctricos a Blora ya había sido objeto de disputas, pero que sólo podría lograrse este año. En el futuro, la Fundación GSN espera que el importe de la ayuda pueda aumentar y llegar a otras zonas, especialmente a la región de Java Central.

La Fundación GSN también recordó a los destinatarios que mantuvieran su confianza conservando los bicitaxis eléctricos que recibieron y no vendiéndolos ni alquilándolos.

«Se espera que esta asistencia realmente mejore el bienestar de los conductores de bicitaxis y alivie su carga de trabajo», afirmó.

Actualmente, se han distribuido al público 7.000 unidades de becak, con un presupuesto de 22 millones de rupias por unidad.

El gobierno de Blora Regency ha declarado que está comprometido a monitorear el uso de 100 unidades de rickshaw eléctricos para que cumplan con el cronograma y los conductores de rickshaw realmente sientan los beneficios.

El vicerregente de Blora Sri Setyorini dijo que todos los beneficiarios de la ayuda habían pasado por un proceso de selección y verificación según los requisitos especificados.

«Esta asistencia es el resultado de la cooperación entre el gobierno central y el gobierno regional para aliviar la carga de trabajo de los conductores de rickshaw», dijo.

Añadió que se espera que la presencia de rickshaws eléctricos aumente la eficiencia del trabajo, ahorre energía y aumente la productividad y los ingresos de los conductores de rickshaw en sus actividades diarias.

“En términos de apoyo a los bicitaxis eléctricos, el gobierno regional monitoreará su uso para que se aprovechen de manera óptima y se conviertan en un medio de transporte popular entre el público, tanto local como visitante”, dijo.

Uno de los beneficiarios de la ayuda, Cipto (73), residente de Balun Sawahan, distrito de Cepu, admitió que el rickshaw eléctrico le ayudó mucho.

Ha trabajado como conductor de bicitaxi desde 1982 y todavía camina fielmente por la zona del mercado principal de Cepu para ganarse la vida. Trabaja desde las 07.30 WIB hasta aproximadamente las 11.00 WIB, atendiendo a comerciantes, compradores y residentes que entregan comestibles.

Con un rickshaw eléctrico, Cipto ahora puede seguir trabajando sin consumir demasiada energía, manteniendo su independencia en su vejez.

