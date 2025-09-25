SEMARANG (Antara) – La Policía Regional Central de Java arrestó a otro autor de la manifestación antidisturbios a fines de agosto de 2025 en la ciudad de Semarang que había huido a Kuningan Regency, West Java.

Director de la Investigación Criminal General de la Policía Regional Central de Java Kombes Pol. DWI Subagio en Semarang, el jueves, el sospechoso AGF (21) fue arrestado por Ciputat Village, Kuningan Regency, West Java, el 22 de septiembre de 2025.

Según él, AGF, que era estudiante en la ciudad de Semarang, desempeñó un papel como perpetradores del bombardeo de Molotov durante la acción para la sede de la Policía Central de Java el 29 de agosto de 2029.

«Este papel de frutas y vegetales juega un papel en ayudar a recolectar el bombardeo de Molotov y luego ordenó a las bombas de Molotov que arrojen a los oficiales que han obtenido seguridad», dijo.

Después de lanzar bombas Molotov, dijo, los perpetradores huyeron hacia el norte a Jalan Pahlawan, ciudad de Semarang.

Dijo que los investigadores todavía estaban investigando el papel de AGF en una serie de RouGonstrations para la sede de la Policía Central de Java.

Los investigadores, continuó, también investigaron una serie de cuentas de redes sociales que fueron seguidas por el sospechoso.

«La cuenta de redes sociales seguida por el sospechoso todavía está siendo investigada por la policía de la investigación criminal y la policía regional de Metro Jaya con respecto a los disturbios a fines de agosto», dijo.

Por sus acciones, el sospechoso fue acusado sobre la base del artículo 187 del Código Penal con respecto a los delitos que ponen en peligro la seguridad pública o el artículo 212 del Código Penal sobre los oficiales.

