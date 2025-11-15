Un abogado de Sukoharjo plantea en su libro la cuestión de los beneficios del waqf

Solo (ANTARA) – Sri Kalono, jurista y abogado de Sukoharjo Regency, Java Central, plantea la cuestión de los beneficios del waqf en su libro titulado De la caridad a la regulación sobre la nueva forma de Waqf productivo en Indonesia.

Kalono dijo a los periodistas en Solo el viernes que el libro era una adaptación de su disertación de 2023 titulada Reconstrucción de las regulaciones de beneficios del Waqf mediante derechos de uso de la construcción en tierras del Waqf basadas en los valores de justicia de Pancasila.

«Saqué esta tesis después de prestarle atención, después de convertirme en activista social en una fundación y nazhir en varias mezquitas waqf y también siendo un defensor donde a menudo resolvía algunos problemas», dijo.

Dijo que actualmente todavía hay muchos países waqf en varias regiones de Indonesia que están estancados.

«Aunque se trata de un activo extraordinario. En Indonesia hay unos 5 millones de m2, la mayor parte de los cuales todavía existen en forma de terrenos baldíos», afirmó.

Dijo que la tierra del waqf está controlada por nazhir, que no puede poseer, vender, heredar ni hipotecar la tierra del waqf.

«Por lo general, los nazhirs son personas piadosas o ustadz que no son expertos en negocios. ¿Cómo reciben el waqf? Generalmente es sólo para mezquitas, escuelas y cementerios. Mientras tanto, en otros países ha habido muchas innovaciones para hacer que la tierra del waqf sea productiva», dijo.

Era un ejemplo del edificio de la Torre Zamzam, no lejos de la Gran Mezquita, Arabia Saudita. Dijo que la Torre Zamzam es la tierra waqf de Malik Abdul Aziz, el fundador del Reino de Arabia Saudita.

«Además, fue construido durante 35 años utilizando un sistema de construcción-operación-transferencia. Así que su valor creció. ¿Por qué no puede ser el caso en Indonesia? Hasta ahora la tierra del waqf sólo ha beneficiado a mezquitas, madrasas y cementerios», dijo.

Considera que esto no respalda esto desde una perspectiva regulatoria.

«La gente quiere construir cuando no hay certeza de que no lo harán. Además, veo que hay problemas con las regulaciones, que deben cambiarse para que sea posible cambiar el terreno waqf y se puedan otorgar derechos de uso sobre él, de modo que los derechos de uso del edificio puedan pignorarse a un banco, obviamente un banco de la Sharia, porque esto está de acuerdo con las reglas del banco de la Sharia», dijo.

Dijo que la forma en que se puede utilizar la tierra waqf con fines comerciales es modificándola en la ley agrícola básica.

“Simplemente cámbielo allí, si Dios quiere, podemos hacerlo”, dijo.

Respecto a esta cuestión, dijo, el Ministro de Planificación Agrícola y Regional/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron Wahid, reveló recientemente planes para comercializar tierras waqf.

«El 6 de noviembre, el señor Nusron declaró que estaba trabajando en regulaciones para que la tierra pudiera ser comercializada. Considero que el principio es el mismo que la idea de mi tesis, que es colocar derechos de uso de construcción en tierras waqf para que puedan ser más productivas y traer prosperidad a la gente», dijo.

Se alegrará de que esta idea pueda materializarse más adelante en un plan gubernamental.

«Al igual que la Ley de Agricultura Básica, sólo está regulada la propiedad estatal y de la tierra. El gobierno podría dictar un reglamento gubernamental que establezca que los derechos de ocupación de edificios se pueden colocar en tierras waqf», dijo.

Dijo que si la tierra waqf puede gestionarse profesionalmente, se convertirá en una fuente de financiación de la Sharia y mantendrá su perpetuidad sin perder su estatus de waqf.