UMS y Unismuh Makassar fortalecen la sinergia para aumentar la confianza del público en PTMA

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) y la Universidad Muhammadiyah (Unismuh) Makassar fortalecen la sinergia para aumentar la confianza pública en las universidades Muhammadiyah y ‘Aisyiyah (PTMA).

Este esfuerzo se realizó el jueves durante una visita amistosa a UMS Solo, Java Central. El vicerrector I de la UMS, Prof. Ihwan Susila, SE, M.Si., Ph.D., dijo que la visita tenía como objetivo fortalecer la sinergia institucional y compartir estrategias de gestión en las áreas de admisión de nuevos estudiantes y gobernanza académica.

Esta reunión se convirtió en un impulso importante para que las dos instituciones desarrollaran un modelo de gobernanza educativa que sea adaptable, transparente y tenga como objetivo aumentar la confianza pública en la educación superior islámica avanzada en Indonesia.

Dio la bienvenida al grupo Unismuh Makassar dirigido por el Dr. Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd., como presidente del Instituto de Admisión de Nuevos Estudiantes (LPMB). En su discurso, el Prof. Ihwan enfatizó la importancia de la sinergia entre las PTMA para fortalecer el ecosistema educativo superior y confiable de Muhammadiyah.

«Generar confianza pública en los servicios educativos no es fácil. Por lo tanto, damos la bienvenida a esta visita como una oportunidad para compartir experiencias y estrategias para fortalecer la marca y la reputación de las universidades Muhammadiyah y ‘Aisyiyah», dijo.

Explicó que el foco de la discusión incluyó el fortalecimiento del sistema de admisión y la gobernanza académica, que son pilares clave para mejorar la calidad de los servicios de educación superior. La UMS también introdujo el desarrollo de un nuevo lema en el campus, a saber, Islámico, Iluminador, Superior, Global y Sostenible (IM UMS), para representar los valores islámicos, la excelencia académica y la sostenibilidad.

Mientras tanto, el Dr. Muhammad Akhir expresa su gran agradecimiento por la recepción de la UMS y calificó este campus como un ejemplo en la gobernanza y el desarrollo de la calidad de la PTMA en Indonesia.

«Nuestro rector nos advirtió que el primer campus que deberíamos visitar es la UMS. Porque para nosotros la UMS es un modelo a seguir no sólo para Unismuh Makassar, sino también para todas las PTMA de Indonesia», dijo.

Añadió que Unismuh Makassar está implementando actualmente una reestructuración institucional para fortalecer el nuevo sistema de admisión de estudiantes y la promoción del campus.

«Queremos aprender mucho de la UMS sobre estrategias de promoción, servicios y aumento de la confianza pública en la educación superior. Creemos que dicha colaboración fortalecerá todo el ecosistema de la PTMA», afirmó.

Además de compartir buenas prácticas, las dos universidades también discutieron los resultados de una investigación interna en Unismuh Makassar, que mostró que el interés público en el campus de Muhammadiyah seguía siendo alto incluso en medio de la competencia con las universidades estatales. Estos hallazgos muestran que la reputación y la excelencia de la PTMA siguen siendo el principal atractivo para los futuros estudiantes.

Esta reunión entre la UMS y Unismuh Makassar refleja el espíritu de cooperación progresista para construir una educación superior islámica superior y sostenible. Esta colaboración también es parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer la implementación del Tri Dharma de la educación superior, especialmente en las áreas de educación, investigación y servicio comunitario.

A través de esta sinergia, la UMS reafirma su compromiso de convertirse en una universidad progresista que no solo sea superior a nivel nacional, sino también competitiva a nivel mundial, fomentando una transformación positiva para la red PTMA en toda Indonesia.