UMS -Tudent obtuvo la designación del Embajador del género de Influencer Sukoharjo 2025 2025

SUKOHARJO (Antara) – Estudiante de la Facultad de Estudio de Educación Religiosa Islámica Facultad de Religión Islámica (FAI) por la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) Husna Syifa ganó el embajador del embajador de género influenciado del regente de Sukoharjo.

Husna en Solo, Central Java, dijo el martes que la actuación se logró después de un largo proceso de selección al que asistieron más de 130 participantes, dejando atrás a los diez mejores finalistas.

El que ahora toma el séptimo semestre afirmó haberse preparado aproximadamente un mes antes del gran final el 9 de agosto de 2024. Durante el período de preparación, investigó varios materiales sobre la generación de planificación (género) a través de la discusión, la literatura, para aprender directamente de sus amigos que fueron activos por primera vez en el género.

«Para ser honesto, el género es algo nuevo para mí. Pero creo que esto es importante porque está directamente relacionado con los jóvenes y su futuro. Alhamdulillah, un mes de preparación se siente suficiente para enfrentar el proceso de selección», dijo.

La selección del embajador del género en sí fue apretada con siete fases, que van desde pruebas escritas, entrevistas, foros de discusión, que hablan en público, desafíos de movimiento, hasta la aparición de la importancia del talento. Husna ha logrado todas estas fases y luego ha seguido el período de cuarentena durante tres semanas, llena de información intensiva, tanto en línea como en cerraduras.

Según él, convertirse en embajador del influencer -Genre no es solo una cuestión de rendimiento, sino también el mandato que debe realizarse.

«Estoy feliz de sentir que esta es una gran responsabilidad al mismo tiempo. Este papel tengo un foro para invitar a colegas a comprender la importancia de una vida saludable, planificación futura y salud mental. Quiero el contenido que puedo hacer, adolescentes, no solo en Sukoharjo, sino también en toda Indonesia», dijo.

Durante la cuarentena, Husna creó activamente contenido educativo en las redes sociales, que van desde problemas psicológicos, matrimonios a una edad temprana hasta planificación familiar. Consideró las redes sociales como la forma más efectiva de llegar a los adolescentes, ya que pasan más tiempo en plataformas como Instagram y Tiktok.

Husna también expresó su gratitud a los UMS por ofrecer mucho apoyo, tanto a través de la experiencia organizacional como el apoyo de los maestros. Husna le dijo a su viaje activo tan organizado como en el programa de estudio de la Asociación de Estudiantes (HMP) como tesorero general y en la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM) como Secretario de HPKP.

«La experiencia de la organización me hace más segura, mientras que el apoyo de los maestros de UMS es muy útil. Siempre dan aliento e incluso participan en apreciar el contenido que hice para la competencia», dijo.

En el futuro, Husna espera que su papel como embajador en el género influyente pueda tener un impacto real.

«Quiero inspirar a más adolescentes, abrir un espacio de discusión y convertirme en un compañero de counselor para que podamos apoyarnos mutuamente para la generación de oro de 2045», dijo.

No solo Hasna, Raaziq Akbar, un estudiante del Programa de Estudio de Negocios Digitales en la Facultad de Economía y Negocios (FEB) Clase UMS de 2024, también ha logrado convertirse en el embajador de la regencia de Putra Sukoharjo 2025.