UMS tiene una orientación postdoctoral que da la bienvenida a estudiantes de diferentes países

Solo (Antara)- La Universidad de Surakarta de Muhammadiyah (UMS) mantuvo una orientación de nuevos estudiantes S2 y postdoctorales en el semestre del semestre 2025/2026 para dar la bienvenida a estudiantes de diferentes países e introducir las actividades del proceso educativo y de aprendizaje y la administración académica.

«Esta actividad es introducir cómo estudian, cómo cuidan de la administración y especialmente sus estudios», dice el director de la Dirección de Posgrado de UMS Prof. DR. Farid Wajdi, SE, MM, Ph.D al margen del evento en Solo, Central Java, sábado.

Además, también se introdujeron en el mundo del campus con respecto a las instalaciones y la infraestructura que apoyan las actividades, tanto físicas como de instalaciones, como laboratorios, sistemas de TI, software y capacitación que son apoyo co -currículo para el éxito de los estudiantes S2 y S3.

Además del país, también hay estudiantes postdoctorales del extranjero, incluidos África, Kenia, Sudán, Taiwán, Tailandia, Pakistán y Timor Leste.

Rector de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum declaró que en general UMS tiene 28 programas de estudio S2 y S3 (programas de estudio).

UMS es una universidad privada en Indonesia con la mayoría de los programas de estudio S2 y S3.

Dijo que no menos de ocho programas de estudio, incluidos programas de doctorado. Actualmente, UMS se está ejecutando para el desarrollo vertical para agregar S3Informatics, S3 Health y S3 Medicine.

«Los estudiantes extranjeros que se registraron como futuros estudiantes de S2 y S3 UMS fueron 5.800. De los 5.800 solo recibimos 20 nuevos estudiantes extranjeros. En general, estudiantes extranjeros que actualmente estudian en UMS de 38 países», dijo Harun Joko Prayitno.

Además, dijo, UMS tiene una gran visión, como el centro de educación y desarrollo de la ciencia y la tecnología (ciencia y tecnología). Esto se resolvió en islámico, esclarecedor, superior, mundial, sostenible (IMMS).

Para poder dar la dirección del cambio, el UMS estableció 7 prioridades, 7 estrategias y 7 efectos en los próximos 4 años.