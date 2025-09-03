Ums tiene el juramento profesional de las enfermeras Fuerza xxix

SOLO (Antara) – Programa de estudio profesional Facultad de Ciencias de la Salud (FIK) Muhammadiyah University Surakarta (UMS) celebró una enfermera edceremonía en el solo de Saripetojo Saripetojo, Java Central de Java el martes.

Al evento asistieron el Rector de UMS Prof. Dr. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Las filas de los líderes de la facultad, representantes de la Asociación Nacional de Enfermeras de Indonesia (PPNI) de Java Central, así como los padres de los participantes que prestan juramento.

Presidente del Programa Profesional de Kartinah UMS, S.Kep., Ns., MPH, declaró en su informe que los estudiantes de la clase 79 XXIX habían sido explicados por el decreto de UMS Rector número 152/II/2025.

El índice de rendimiento acumulativo promedio (GPA) de los graduados alcanzó 3.72. También expresó su gratitud a todos los hospitales, centros de salud e instituciones de salud que los estudiantes habían liderado durante el proceso práctico profesional.

En esa ocasión, también había tres mejores graduados, a saber, Sindika Aprilia Saputri, Galih Putri Insani y Ade Leta Alfianti.

Canciller de UMS Prof. DR. Harun Joko Prayitno apreció a todos los graduados por la lucha para completar la capacitación profesional. Dijo que los ex alumnos de la enfermera de UMS tuvieron una gran oportunidad para trabajar en casa y en el extranjero, porque las necesidades de los trabajadores de la salud eran muy altas.

«La profesión de las enfermeras no es solo una cuestión de habilidades, sino también trascendencia, conocimiento y conciencia. Todo esto debe realizarse, por lo que los servicios a los pacientes son realmente humanos y valen la pena», dijo el profesor Aaron.

Representante Central de Java PPNI Winarno, S.Kep., Ns., En sus comentarios, confirma que el juramento profesional es el mandato de la Ley número 17 de 2023 sobre salud.

Recordó que la responsabilidad de la enfermera era muy grande porque estaba en contacto directo con la comunidad y la seguridad del paciente.

«El Eden profesional y profesional no es el final, sino el comienzo de un mayor desafío. Las enfermeras deben ser profesionales, ética, gestión maestra, desarrollar investigaciones y retener la calidad de la vida profesional y personal», dijo.

Winarno también alentó a los graduados a leer vacantes, incluidas oportunidades en el extranjero. PPNI Central Java ha colaborado con varias partes, incluido el Programa de Colocación de Enfermería en Japón.

El representante de la Java Central PPNI expresó sus felicitaciones a la UMS de que apreciaba que lograra producir enfermeras competitivas superiores y globales.

«UMS se ha convertido en una institución terciaria en atención médica con el apoyo de maestros de calidad, instalaciones representativas del campus y centros de salud completos. Esta es la clave para el éxito en dar a luz a enfermeras profesionales», dijo.