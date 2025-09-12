UMS tiene capacitación de aprendizaje basada en Steam Project

Solo (Antara): el equipo de servicio comunitario (PKM) de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) ha celebrado una capacitación en la aplicación de aprendizaje basado en el proyecto Steam para aprender matemáticas y ciencias de las escuelas primarias que fueron divertidas para mejorar la calidad de la educación primaria.

El maestro del Programa de Estudio de Matemáticas de UMS que también es presidente del Equipo de Servicio Comunitario de Nuqthy Faiziyah, S.PD., M.PD., en Solo, Java Central, dijo que la capacitación se celebró en SD Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon, Supries Regency.

Dijo que esta actividad maestros de SD Muhammadiyah Sellen, Sd Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon, y Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (Mim) Taraman, SD Birrulin Muhammadiyah y Mimrasah Ib.

«Este evento está destinado a ofrecer nuevas experiencias e ideas a los maestros en el desarrollo de métodos creativos, innovadores y divertidos de aprendizaje de matemáticas y ciencias», dijo.

Las actividades se dividen en tres sesiones. En la primera sesión, el material explicado sobre el concepto de vapor. Hizo hincapié en la importancia de construir una atmósfera de aprendizaje amigable para los estudiantes para los estudiantes, especialmente en matemáticas que a menudo se considera difícil.

«No agregue un trauma a los estudiantes con respecto a las matemáticas, da una buena impresión. El vapor puede mejorar las habilidades de pensamiento crítico mientras disfruta del proceso de aprendizaje porque obtienen una visualización real», dijo.

Seguido por la segunda sesión, UMS Ika Candra Sayekti Profesor de Educación Lecy de la Escuela Primaria (PGSD), S.PD., M.PD., entregó material sobre el aprendizaje basado en proyectos (PJBL). En su presentación, enfatizó tres desafíos más importantes en el aprendizaje, a saber, las limitaciones de los medios de comunicación, la falta de actividad estudiantil y la falta de creatividad de los maestros.

«Los maestros deben ser creativos en las limitaciones. El maestro es el cerebro en el aprendizaje», dijo Ika.

La tercera sesión se llenó con ejercicio directo en la aplicación de Steam PJBL mediante la actividad de hacer un automóvil de goma conducido con una botella usada. A través de esta actividad, los maestros aprenden a analizar el componente de vapor mientras presentan los resultados del proyecto que se realiza.

El entusiasmo de los participantes fue claramente de la respuesta. Uno de los maestros de la escuela primaria Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon expresó su placer.

«Este entrenamiento es emocionante, divertido y fácil de entender. Hacer un automóvil no es fácil, pero promueve una gran curiosidad si se aplicará en el aula», dijo.

Debido a las actividades que se llevaron a cabo el sábado (30/8), el equipo espera que los maestros puedan inspirarse para desarrollar un aprendizaje que sea más variado, más significativo y más divertido para mejorar la calidad de la educación primaria, especialmente en los saltos.