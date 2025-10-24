UMS será sede de la Reunión de Coordinación Nacional MPKSDI en 2025

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) organiza la Reunión de Coordinación Nacional (Rakornas) del Cuadro de Liderazgo Central (PP) de Muhammadiyah y el Consejo de Desarrollo de Recursos Humanos (MPKSDI), de viernes a domingo (24-26/10).

Con el tema Muhammadiyah 2050: Perfil de los cuadros islámicos progresistas en la era de la sociedad 5.0, la Reunión de Coordinación Nacional del MPKSDI tiene como objetivo fortalecer los movimientos e ideas de los miembros del MPKSDI en toda Indonesia.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., agradeció la confianza brindada por MPKSDI PP Muhammadiyah. Según él, el apoyo de la UMS a la Reunión de Coordinación Nacional del MPKSDI muestra el compromiso de la UMS de participar en el desarrollo de los cuadros de Muhammadiyah para que sean de calidad superior.

«Todo el mundo necesita cuadros militantes. Todo el mundo necesita personal de alto nivel. En otras islas carecemos de cuadros cualificados», dijo el Canciller Harun en su discurso en la inauguración de la Reunión de Coordinación Nacional del MKPSDI en el Auditorio Mohammad Djazman de la UMS el viernes.

Harun enfatizó el compromiso de la UMS de producir cuadros de Muhammadiyah superiores y competitivos. También alentó a los cuadros de Muhammadiyah que quisieran continuar su educación a un nivel superior a estudiar en la UMS.

«Esperamos ayudar a proporcionar da’wah a través de una educación superior equitativa y de calidad. Estamos dispuestos a ofrecer becas», dijo Harun con firmeza.

El presidente del MPKSDI PP Muhammadiyah, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., MPA, dijo que esta actividad fue la primera reunión de coordinación nacional celebrada por MPKSDI desde el Congreso de Muhammadiyah de 2022. A la reunión de coordinación nacional del MPKSDI asistieron 232 participantes de 30 líderes regionales de Muhammadiyah (PWM) y 11 líderes de la rama especial de Muhammadiyah.

«Esta es la primera Reunión de Coordinación Nacional después de medio mandato. Por eso necesitamos celebrar una reunión para cambiar el rumbo y alinear ideas y pensamientos», dijo Bachtiar.

A la Reunión de Coordinación Nacional del MPKSDI 2025 también asistieron el Viceministro de Educación Primaria y Secundaria, Dr. Fajar Riza Ul Haq, y el Presidente General del PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Sc.

El viceministro de Educación Primaria y Secundaria, Fajar Riza Ul Haq, tuvo la oportunidad de ser orador en la sesión del programa de entrevistas el primer día de la Reunión de Coordinación Nacional MPKSDI 2025. Fajar tuvo la oportunidad de explicar la estrategia superior y progresiva de desarrollo de recursos humanos de Muhammadiyah.

El presidente general del PP, Muhammadiyah Haedar Nashir, destacó en su mensaje la importancia de la calidad de los recursos humanos en la gestión de las organizaciones. Esto afectará el progreso y el declive de una organización.

“Esperamos que el MPKSDI pueda convertir a sus miembros en cuadros que comprendan los valores del pensamiento y los sistemas que se aplican en Muhammadiyah”, dijo.

Haedar también firmó simbólicamente el libro marco de Muhammadiyah. También entregó el Premio MPKSDI a PWM South Sulawesi, el Hospital Islámico Cempaka Putih de Yakarta, UM Palembang y la Región Especial MPKSDI PWM Yogyakarta.