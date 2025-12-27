UMS seguirá abriendo servicios de PMB durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) continúa abriendo servicios de Admisión de Nuevos Estudiantes (PMB) durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026, para ser precisos el viernes (26/12/2025) y el viernes (2/1/2026).

Esta política fue concebida como una forma del compromiso de la UMS de brindar servicios óptimos a los futuros estudiantes que deseen participar en el proceso de selección u obtener información directamente en el campus.

El director de la Dirección Académica y de Admisiones de la UMS, Dr. Triyono, SE, M.Si., dijo que la apertura de los servicios de PMB durante las vacaciones se basó en la experiencia de años anteriores. Según él, los futuros estudiantes suelen aprovechar el período de vacaciones para venir al campus con sus familias.

“Durante las vacaciones, muchos futuros estudiantes vienen a la UMS para realizar exámenes”, dice.

También explica que actualmente existen reservas de pruebas por ordenador (CBT) para los futuros estudiantes que quieran participar en el proceso de selección durante las vacaciones colectivas.

Hasta finales de diciembre de 2025, el número de inscritos en PMB UMS se registró en 2.982 personas. De ellos, 678 futuros estudiantes han sido declarados exitosos y 363 se han reinscrito.

El mayor interés de los inscritos se registró en varios cursos favoritos. Estos programas de estudio incluyen medicina general, odontología, farmacia, psicología, formación de profesores de primaria, informática, gestión y derecho.

La distribución de los solicitantes de PMB UMS no es solo de Java, sino que también se registra que los estudiantes potenciales provienen de varias áreas fuera de Java, como Banjarmasin, Pekanbaru, Lampung, Palangkaraya, Pontianak, Balikpapan y West Lombok.

Aunque los solicitantes de registro se han extendido fuera de Java, el predominio todavía proviene de Java Central, Java Oriental y Java Occidental. Esto demuestra que la UMS sigue siendo la mejor opción para los futuros estudiantes en la región de la isla de Java.

La admisión de nuevos estudiantes de la UMS para el año académico 2026/2027 ha estado abierta desde el 1 de noviembre de 2025. El proceso de inscripción durará hasta el 29 de agosto de 2026.

Al continuar abriendo el servicio para aceptar nuevos estudiantes potenciales en vacaciones, la UMS espera llegar a más estudiantes potenciales de diferentes regiones. Esta política también es un esfuerzo por brindar servicios académicos receptivos y amigables.