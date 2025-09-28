UMS se repitió como un campus inclusivo en Masta PMB Batch 2

SOLO (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) repitió su compromiso como una universidad inclusiva y abierta para todos los niveles de la sociedad en la implementación del período Ta’aruuf New Student Aceptation (Masta PMB) 2º lote de 2025.

En Masta en Solo, Central Java, el domingo asistió 1.340 estudiantes con antecedentes muy diversos, incluidos estudiantes extranjeros y estudiantes no musulmanes.

Canciller de UMS Prof. DR. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., El énfasis en la posición de UMS más fuerte en la arena global. Reveló que la diversidad de nuevos estudiantes que provenían de diferentes regiones, incluidas Solo y otras regiones, había mostrado una diversidad extraordinaria.

«Los nuevos estudiantes de UMS Batch 2 muestran una diversidad extraordinaria, de varias ciudades y distritos que son más ricos y diversos que antes. Esto muestra que el posicionamiento de UMS en el ámbito global está mejorando», dijo.

Harun reveló que UMS se posicionó como un campus que Rahmatan Lil ‘Alamin y un campus que está abierto a todas las personas sin distinguir variedades, grupos étnicos y religiones. Dijo firmemente que el UMS fue diseñado específicamente para ser un espacio educativo amistoso para todos.

«Posicionamiento de UMS como un campus inclusivo, un campus para todos, un campus que ofrece Rahmatan Lil Alamin, que ofrece oportunidades para que todas las personas y todos los graduados se conviertan en miembro de UMS, tanto la escuela secundaria, la escuela secundaria, el hombre o la escuela profesional sin distinguir RA, etnia o religión», dijo.

Además, también enfatizó las dos cosas más importantes que poseerá cada nuevo estudiante, a saber, inventos de innovación e innovación sin fin. Esto está en línea con el propósito de UMS para convertirse en una institución terciaria que no solo es superior académica, sino que también se convierte en un lugar para desarrollar su potencial.

«Invenciones que ofrecen beneficios, prosperidad en la vida, la vida, el sustento, la vida, la comunidad», dijo Harun.

Por otro lado, Aventia Putri Luna Suryana, estudiante del Programa de Estudio de Gestión de la Facultad de Economía y Negocios (FEB), compartió su experiencia como estudiante católica. Afirmó que nunca había recibido discriminación durante casi un mes del entorno circundante al estudiar en el UMS.

«Afortunadamente y afortunadamente es cierto, porque hasta ahora no siento diferenciado aquí. El maestro también está a salvo y el medio ambiente es cómodo», dijo.

Unique le dice a una estudiante que es conocida a Luna también a sus padres que apoyen su decisión de estudiar en UMS. Esto muestra que la inclusión del campus también es bien recibida por familias con diferentes orígenes religiosos.

Además, Luna dio a conocer su decisión de elegir la gerencia como su elección para el programa de estudio no sin razón. Tiene ambiciones de abrir su propia compañía, de modo que, según él, esto ayudará a informar a las empresas.

«Quiero poder abrir tu propia empresa», esperaba.