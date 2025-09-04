UMS saludó al grupo 324 estudiantes de Sman 1 Bantul

Solo (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) nuevamente recibió una visita de estudiantes de Clase XII, esta vez de SMA Negeri 1 Bantul, Yogyakarta, jueves.

El grupo de 324 estudiantes fue inmediatamente recibido por el Jefe del Subdirectorado de Admisiones y Servicios Académicos de UMS Academic y Admisiones Ratnanto Fitriadi, ST, MT, sobre la mezquita Sudalmiah Rais, Campus 2 Ums.

En sus comentarios, Ratnanto dio la bienvenida a la ubicación del campus de UMS distribuido en las regiones de Sukoharjo y Surakarta, incluso extensamente a Surabaya. Explicó que cada campus de UMS tiene mezquitas como centro de actividades académicas y espirituales de los estudiantes.

«La mezquita es la Casa de Dios y se convierte en el centro de la actividad. En UMS, cada campus tiene una mezquita como símbolo de integración entre la ciencia y los valores islámicos», dijo Ratnanto.

Ratnanto también ofrece una serie de consejos a los estudiantes al elegir la universidad. Hizo hincapié en la importancia de elegir especializaciones según el interés y la pasión, prestando atención a las actividades de la Unidad de Actividad Estudiantil (UKM), en apoyo de académicos y no académicos, así como la disponibilidad de programas profesionales relevantes después de graduarse sin grantos.

Ratnanto no solo continuó estudiando preguntas académicas en el aula, sino también sobre cómo el campus facilitó el rendimiento, las actividades estudiantiles y las futuras oportunidades profesionales.

«Esperamos que los hermanos y hermanas menores de Sma Negeri 1 Bantul puedan hacer esta experiencia como una disposición para determinar las mejores universidades de acuerdo con sus respectivos intereses», concluyó Ratnanto.

Mientras tanto, Waka Curriculum Sma N 1 Bantul Yuana Purnaminingsih, M.PD., expresó su gratitud por la cálida bienvenida de UMS. Explicó que la visita al campus es una agenda escolar de rutina para los estudiantes de Clase XII como una disposición al elegir una institución terciaria.

«Esta visita al campus es nuestro esfuerzo por acercar a los estudiantes al mundo del campus. Los niños pueden obtener información directa, hacer preguntas y agregar información antes de que se determine la elección de las universidades», dijo Yuana.

Lo mismo también fue transmitido por el jefe del Grupo Yanti Widyastuti, M.Hum., Quien consideró que UMS era una de las universidades privadas que valía la pena una referencia.

«Todos los años realizamos turnos en el campus, y este año elegimos UMS. En nuestra opinión, la única universidad privada se recomienda visitar UMS es», dijo Yanti.

Mientras tanto, el coordinador de campo DRS. Muchayat agregó que su grupo vio muchos beneficios de UMS, que van desde servicios hasta el entorno del campus que se organizó limpio y cuidadosamente. También consideró esto como resultado de la calidad de los servicios académicos en UMS.

«Vemos la limpieza, la limpieza y el servicio desde la puerta al campus. Esto muestra el carácter de UMS que es de buena fe y se convierte en un valor adicional para que nuestros estudiantes conozcan mejor esta universidad», dijo Muchayat.

Las actividades de visita se concluyeron dando mercancías UMS a los estudiantes e invitaciones para conocer mejor el entorno del campus.