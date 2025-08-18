UMS -S -Kanselier abre a Masta PMB 2025: enfoque en la innovación, el rendimiento y la competencia global

Solo (Antara) – Rector de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. DR. Harun Joko Prayitno, M.Hum., De Ta’aruf (Masta) abrió el período de admisión de nuevos estudiantes (PMB) en 2025 y enfatizó a toda la comunidad académica para centrarse en la innovación, el rendimiento y la competencia global.

En Masta, que se abrió en Solo, Java Central, UMS dio la bienvenida a nuevos estudiantes. Para Masta, esta vez, UMS ha aumentado el tema de tener que el talento de gallina, el curado del rendimiento y la expansión de las competencias en la era de la tecnología moderna.

Masta PMB se realizó vívidamente en el editorial de KH Ahmad Dahlan. También se realizó esta recepción, incluidos estudiantes internacionales de diferentes países como Pakistán, Egipto, Etiopía, Turkmenistán, Uganda y Sudán.

El Masta PMB se abrió con una apariencia impresionante de mi banda de UMS Reborn y All Star que mostraron la creatividad de los estudiantes en la atmósfera. El momento muy esperado fue la llegada del canciller de los UMS, el profesor Harun Joko Prayitno, M.Hum., Junto con los líderes de UMS que fueron recibidos por la presencia de robots de baloncesto.

La presencia de esta tecnología es un símbolo de la dedicación de UMS para presentar a los estudiantes el progreso tecnológico que son una parte importante del mundo de la educación moderna.

En su discurso inicial, el canciller de UMS dio un mensaje inspirador sobre la importancia del ciclo de innovación al crear cambios sostenibles.

«La innovación no es solo la creación de cosas nuevas, sino también un ciclo continuo, que aún se está desarrollando y tiene un impacto positivo en la comunidad», dijo.

Según él, cada innovación es parte de un ecosistema que se apoya mutuamente, y se espera que los estudiantes de UMS formen parte del ciclo, trayendo cambios positivos a través de la creatividad y el liderazgo.

Harun también presentó varios programas excelentes en UMS que fueron diseñados para preparar a los estudiantes para estar mejor preparados para asumir los desafíos del mundo del trabajo.

Una de las últimas innovaciones de UMS es el uso de un sistema de conferencias flexible con 3 semestres por año, incluido el semestre interino con el que los estudiantes pueden aprender de manera más intensiva y eficiente. Se espera que este programa acelere la duración de los estudiantes graduados a 3,5 años, más rápido que la duración de una conferencia estándar de 4 años.

«Queremos que los UMS no solo estén listos en el aspecto académico, sino que también están listos para asumir los desafíos del mundo del trabajo más rápido y más competitivo», dijo el Rector de UMS.

Además, Harun enfatizó que la gran visión de UMS era producir una generación de líderes que no solo eran superiores en el área académica, sino que también podían dar dirección y cambio para el mundo.

«Queremos que los estudiantes de UMS sean pioneros, impulsores del cambio y líderes en la comunidad. Estamos listos para contactarlo para lograrlo», dijo.

Con el espíritu de creatividad sin fronteras, Harun espera que esta vez Masta PMB 2025 UMS pueda ser un buen comienzo para que los nuevos estudiantes agudizen su potencial y se preparen para los desafíos de un futuro más competitivo y basado en la tecnología.

Mientras cerraba, Harun expresó su esperanza de que UMS pudiera continuar desarrollándose en un campus islámico que no solo estaba a nivel nacional, sino también en todo el mundo.

«Juntos nos daremos cuenta del UMS como un campus que es esclarecedor, inspirador y tiene un impacto positivo en la gente», dijo con entusiasmo.

En esta ocasión, presidente de Masta 2025 Dra. Marisa Kurningingsih, SH, MH, M.Kn. Que los nuevos estudiantes de este año pueden participar activamente en toda la serie de actividades de Masta.

«Nuestra esperanza es que los nuevos estudiantes de este año puedan participar en toda la serie de eventos con entusiasmo y un certificado de graduación de Masta. Más que eso, esperamos que puedan convertirse en empoderamiento, destacar y hacer las paces con el mundo que los rodea», dijo.

Uno de los nuevos estudiantes de Nur Alifah M, del programa de investigación del Corán Tafsir Ums, compartió la primera impresión de asistir al evento Masta.

La impresión del primer día de unirse a Masta es ciertamente muy emocionante. El material presentado también es muy pesado y el entretenimiento también es interesante y entretenido «, dijo con entusiasmo.

Nur Alifah, que vino de solo, también expresó su esperanza para el futuro.

«Estudiar mi esperanza en el futuro en UMS es convertirme en una mejor persona. No solo quiero obtener conocimiento y comprensión, sino que también puedo mejorar mi análisis y habilidades críticas para comprender la ciencia», dijo.

El evento también fue intercalado con la introducción de varios excelentes programas desarrollados por UMS y el rendimiento diferente de los estudiantes.

Además, UMS también presentó al Dr. Fajar Riza Ul Haq, S.HI., MA, quien ahora se desempeña como Vicepresidente de Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Departamento de Educación) para dar discursos de ex alumnos a miles de nuevos estudiantes.