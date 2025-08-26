UMS que aplican innovaciones de tratamiento de residuos para ser ladrillos ecológicos en Klaten

SOLO (Antara) – La Universidad de Surakarta (UMS) de Muhammadiyah utiliza la innovación de Grajen de tratamiento de residuos para ser ladrillos ecológicos en Klaten Regency, Java Central.

UMS Civil Engineering Teacher Alfia Magfirona, ST, MT, Tuesday said that the accumulation of wooden powder waste (Grajen) from the furniture industry in Senden Village, Ngawen District, Klaten Regency, the UMS Service Team encouraged a breakthrough in the processing of waste in the processing of waste in the processing of waste in the processing of waste in the processing of waste in the processing of waste in the processing of waste in the processing of waste in the processing of waste in the processing de desechos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de residuos en el procesamiento de los desechos en el procesamiento de los desechos en el procesamiento de los desechos en el procesamiento de los desechos en el procesamiento de los desechos en el procesamiento de los desechos en el procesamiento de los desechos.

La propia Alfia dirigió la implementación del programa titulada la aplicación de la tecnología de innovación en el procesamiento de Grajen -Waste para la producción de bloques de pared ecológicos.

Dijo que Grajen Waste tiene potencial económico cuando se gestiona con la tecnología correcta.

«Grajen, quien ha sido visto como residuos, en realidad almacena un gran potencial. Con la tecnología adecuada, este desecho puede procesarse en materiales de construcción ecológicos mientras se reduce la contaminación», dijo.

Todos los días, la industria de los muebles produce 3-4 m3 tumbas en el pueblo de Senden que generalmente se tira o se quema, lo que causa la contaminación del aire. Para resolver este problema, el equipo de servicio está formado por maestros y estudiantes de diferentes programas de estudio, a saber, la ingeniería civil y la gerencia de UMS presentan una máquina de impresión de ladrillo automática y herramientas de pantalla.

El equipo también acompañó el proceso de producción, desde el diseño, la implementación hasta el control de calidad.

Miembro del Equipo Muhammad Testianto, ST, MT, dijo que el control de calidad es un aspecto importante, por lo que el producto cumple con los estándares nacionales.

«Ayudamos a los socios en cada fase, desde el Grajen que mezcla la fórmula con arcilla hasta control de calidad, de modo que el ladrillo resultante cumple con los estándares SNI», dijo.

El programa Mitra es un grupo de artesanos de muebles dirigidos por Triyono con 17 miembros. Los artesanos están capacitados para operar máquinas, para proporcionar equipos y para comprender las técnicas de producción de ladrillo ecológica.

En términos de marketing, el Prof. Dr. Muzakar Isa, SE, M.Sc. Una estrategia híbrida se centró que combina ventas convencionales a través de tiendas de construcción locales con marketing digital a través de plataformas como Tokopedia e Instagram para expandir la gama de mercado.

El programa también se refiere a los estudiantes, uno de los cuales está bajo Kusuma de UMS Civil Engineering. Pensaba que la participación de los estudiantes dio la oportunidad de aprender directamente cómo la tecnología simple pudo cambiar los desechos en productos valiosos.

«Practicamos el conocimiento en el campo y aprendemos cómo el desperdicio de tecnología simple puede cambiar en valiosos», dijo.

Esta actividad recibió un apoyo presupuestario de Rp.49.995.500 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La capacidad de producción está destinada a alcanzar 200 ladrillos/día, por lo que se espera que reduzca las publicaciones de Grajen y abra nuevas oportunidades comerciales para los residentes.

UMS espera que este modelo de empoderamiento pueda replicarse en otras regiones que tengan problemas similares para fortalecer la economía de la aldea y, al mismo tiempo, reducir el impacto del medio ambiente al reducir los desechos industriales.

El equipo reveló que este programa era una prueba de que la sinergia entre los académicos y la comunidad podría conducir a muchas partes para muchas partes, avances sostenibles y útiles.