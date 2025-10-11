UMS Primer Nivel Sinta PTS Se-Javan Central

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha logrado otro logro orgulloso al ocupar el primer lugar en el Índice de Ciencia y Tecnología (SINTA) para la categoría de Educación Superior Privada (PTS) en Java Central.

Hasta el sábado (10/11), la UMS ocupó el primer lugar por delante de las universidades Muhammadiyah y Aisyiyah (PTMA) en Indonesia y ocupó el puesto 17 a nivel nacional con competencia de más de 5.400 universidades en toda Indonesia.

La puntuación total (Puntuación SINTA Global) de la UMS es 1.118.739 con 898 autores. Mientras tanto, el puntaje de tres años (2022-204) arroja una cifra de 539.931.

Adjunto de Publicaciones, Dirección de Centro de Investigación, Voluntariado, Publicaciones e IA (DRPPS) UMS Prof. Dra. Kun Harismah, M.Sc., Ph.D explicó que la clasificación SINTA se calcula en función de muchos factores, incluidas publicaciones científicas, derechos de propiedad intelectual (DPI), citas, servicio comunitario y acreditación institucional.

Reveló que estos datos son una acumulación de estadísticas de los últimos tres años, obtenidos a través del sitio web SINTA del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemdiktisaintek) y son accesibles a todos.

«SINTA resume el desempeño de profesores e investigadores en toda Indonesia. El desempeño resumido se toma del total, luego se multiplica por el peso de cada punto y luego se suma a una puntuación. Esa puntuación es la base de la clasificación», dijo.

Kun dijo que el sistema de clasificación SINTA era muy completo con diferentes ponderaciones. Los datos se obtienen automáticamente de varias fuentes, como artículos y citas de Scopus y Google Scholar. Sin embargo, también hay datos que todo docente debe ingresar manualmente, como libros y prototipos.

Las citas juegan un papel importante en el aumento de la puntuación SINTA. Kun dijo que varios miembros de la facultad de la UMS, especialmente del Programa de Estudios de Enfermería y Ciencias de la Nutrición, participaron activamente en la publicación de prestigiosas revistas internacionales como The Lancet Journal, que cuenta con cientos de autores y miles de citas.

«Lancet es una revista internacional, sus citas son ampliamente utilizadas por escritores de todo el mundo. Si necesitan datos sobre enfermedades, los extraen automáticamente del artículo. Estos se incluyen automáticamente en la puntuación SINTA del profesor», explicó.

Además, también reveló que el Rector de la UMS ha introducido la obligación de que todos los profesores publiquen artículos científicos en revistas internacionales al menos una vez al año. Según él, se trata de un intento de ampliar los artículos publicados por los profesores.

«Un año, un artículo, un año, una investigación, un año, una publicación y propiedad intelectual. Así que si hay más de 800 profesores, se publicarán al menos un año de artículos», dijo.

Además de las obligaciones de publicación, el Jefe de la Subdirección de Gestión de Revistas Científicas, DRPPS UMS, Yasir Sidiq, S.Pd., M.Sc, Ph.D, explicó que DRPPS UMS también ofrece varios programas de tutoría. Dice que hay tutoría dos veces al año para los profesores y una vez al año para los estudiantes.

Los maestros brindan directamente la orientación de los estudiantes para cada curso, mientras que DRPPS UMS supervisa directamente la asistencia de los maestros, como la capacitación en escritura.

«Abrimos inscripciones, los profesores envían artículos, luego los revisamos y brindamos asistencia. La asistencia comienza desde la redacción hasta el envío», explicó.

Yasir reveló que el desempeño de SINTA tuvo un impacto significativo en UMS. Las instituciones universitarias de investigación se encuentran ahora en grupos independientes, lo que equivale a una acreditación superior. Según él, este puesto ofrece a la UMS la ventaja de poder gestionar los fondos de investigación de forma independiente.

«El ministerio ha confiado en la UMS para gestionar los fondos de investigación de forma independiente, a diferencia de otros grupos que tienen que ser supervisados ​​por otras universidades», dijo Yasir.

Para Yasir, este logro tiene un impacto muy positivo en los estudiantes. Explicó que el dharma del ajedrez de la educación superior, es decir, la investigación, la enseñanza, el servicio comunitario, así como Al-Islam y Muhammadiyah, es un todo unificado que se influye mutuamente y no puede separarse.

Según él, si un profesor realiza una investigación y la comprende bien, también podrá transmitirla bien a los alumnos. Esto tiene un gran impacto en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la UMS.

“El impacto para los estudiantes es que la confianza del público en la UMS mejorará automáticamente y también se invitará a los estudiantes a colaborar en investigación, investigación y servicio comunitario, ya que mejorará sus habilidades y experiencia”, explicó.

Yasir dijo que la UMS tiene como objetivo mantener y mejorar este desempeño en la evaluación SINTA 2025 que llevará a cabo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemdiktisaintek) a finales de este año.