UMS presente -Excerts de Japón Aprenda sobre la gestión de riesgos de desastres basados ​​en la innovación digital

SOLO (Antara) – El programa de estudio de la geografía, la Facultad de Entrenamiento y Educación de Maestros (FKIP) de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) dio una conferencia pública de expertos de Japón Prof. DR. Presentar Jun Sakamoto para estudiar la gestión de riesgos de desastres basados ​​en la innovación digital.

Decano de FKIP UMS Prof. DR. Anam Sutopo, M.Sc., en Solo, Central Java, dijo que Jun Sakamoto de la Facultad de Ciencia e Ingeniería, Universidad de Kochi, vino Japón.

Expresó su gran aprecio por la presencia del profesor Sakamoto. Anam enfatizó que esta actividad no solo enriquece la visión académica de los estudiantes y maestros, sino que también ha abierto opciones de cooperación más amplias entre UMS y la Universidad de Kochi.

«A través de esta actividad esperamos que la cooperación real en forma de investigación conjunta, publicaciones científicas, conferencias conjuntas, intercambios de estudiantes, servicio comunitario cooperante. Con el espíritu de cooperación, las dos instituciones pueden crecer juntas y hacer una contribución importante a la comunidad», dijo.

El Jefe del Programa de Estudio de Educación de Geografía UMS, Dr. Puspita Indra Wardhani, S.Pd., M.Sc., también agregó que este programa de conferencias invitadas no solo se completó hoy, sino que hubo más actividades en forma de conferencias de reconocimiento que se realizarían en línea.

«A la cooperación entre el Programa de Estudio de Educación Geográfica y la Universidad de Kochi es seguida por una conferencia de reconocimiento junto con el Prof. Jun Sakamoto en línea en el campo de la gestión regional de desastres», dijo.

En la conferencia pública, Prof. DR. Jun Sakamoto material con el título «

Desafiando la gestión regional de riesgos de desastres a través de la transformación digital. Este tema se considera muy relevante para el desarrollo de la ciencia geográfica, especialmente en los intentos de gestionar la innovación basada en los riesgos de desastre y la tecnología digital.

Esta conferencia invitada fue bienvenida con entusiasmo por los estudiantes y maestros del programa de estudio de la Educación de Geografía. La discusión interactiva que también tuvo lugar también mostró el alto interés de los participantes en el tema de un desastre, especialmente en el contexto de la transformación digital que ahora es una necesidad global.

La actividad, que se celebró el martes (2/9), al mismo tiempo, enfatizó la dedicación de UMS para continuar trayendo académicos y profesionales internacionales para mejorar la calidad del aprendizaje, la investigación y el servicio comunitario.