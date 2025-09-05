UMS presenta innovaciones en forma de influenciadores no académicos

Solo (Antara) -Muhammadiyah Universidad de Surakarta (UMS) nuevamente presenta innovaciones para proporcionar ferias para nuevos estudiantes en 2025, uno de los cuales es un influencer no académico -fair.

Los estudiantes que lograron obtener el mercado de valores fueron Derlin Ilham Wahyudi, que fue un nuevo estudiante del programa de estudio de comunicación.

Derlin afirmó obtener esta información de la exposición directamente del Comité de Admisión de Estudiantes (PMB) de UMS.

«El comité me contactó, dijo que UMS abrió una beca para personas influyentes. Anteriormente había podido tener ferias del gobierno local, pero que me suspendieron. UMS finalmente ofreció esta exposición», dijo el viernes.

Derlin crea activamente contenido digital desde el tercer grado de la escuela secundaria, aunque inicialmente no es consistente. Comenzó a ser serio al ingresar a la escuela secundaria con temas sobre alfabetización educativa, motivación y actividades diarias.

«Si a menudo publico alimentos y videos cortos en Instagram con tendencias de sonido. En Tiktok también es activo para hacer contenido, mientras que YouTube es bastante raro porque lleva una larga duración», dijo.

El contenido que trajo no solo se centró en el entretenimiento, sino también en la educación. Con experiencia como fabricante, Derlin optó por el programa de estudio de comunicación porque quería profundizar la experiencia de comunicación que le pareció importante administrar al público en las redes sociales o comunicarse directamente con la comunidad.

Antes de que Derlin se convirtiera oficialmente en un estudiante de UMS, Derlin era bastante activo en varias organizaciones y competiciones. Una vez fue el jefe de la organización periodista en su escuela, se unió a la organización de trabajo científico juvenil y estuvo activo en los exploradores.

«Para la competencia, participé en la competencia de ensayos nacionales e internacionales y luego adopté el foro de estudiantes tres veces. También me convertí en miembro de la Conferencia Juvenil en Semarang y el ejemplo de la nación -estudiante Jamboree en Malang», explicó.

Además, Derlin participó en diversas actividades sociales y de liderazgo, como la capacitación de liderazgo (LKM) y los programas para historias de trabajo adolescente adolescente que invitó a los estudiantes a ir a aldeas en South Pandeglang, similar al programa KNK de la escala estudiantil.

El viaje de Derlin a UMS no siempre es flexible. Había tratado de ingresar a las universidades estatales (PTN), pero no había tenido éxito. De hecho, las becas fueron prometidas varias veces por ciertas partes, pero no se realizaron.

«Mi entusiasmo no sale de eso. Sigo buscando otras ferias y finalmente gracias a Dios tengo una subvención de UMS», dijo Derlin.

Como nuevo estudiante de ciencias de la comunicación, Derlin quiere investigar y aprovechar más oportunidades de aprendizaje en UMS.

«Quiero hacer mi mejor esfuerzo, desarrollar de acuerdo con las expectativas de UMS y lograr más. También quiero invitar a otros amigos a construir una marca personal positiva mientras ayuda a la marca UMS a ser más amplia», dijo.

Curiosamente, Derlin, quien previamente vino del entorno organizacional Nahdlatul Ulama, afirmó tener una nueva experiencia al ingresar al entorno de Muhammadiyah.

«Aquí aprendí mucho sobre Kemuhammadiyahan, desde los procedimientos de adoración hasta valores detallados. Fue muy memorable para mí», dijo.