UMS prepara tres goles de los estudiantes de los estudiantes musulmanes del sur

Solo (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) prepara tres estrategias para los estudiantes musulmanes en el sur de Tailandia que desean continuar el nivel terciario.

Jefe de Sub Dirección para el desarrollo de la asociación académica y la movilidad de la Dirección de Reputación, Asuntos y Asuntos Internacionales de UMS Hepy Adityarini, S.PD., MA, Ph.D. En solo, Java Central, las tres estrategias que se llevarán a cabo el viernes, incluida la asistencia a una exposición universitaria, visitando una escuela secundaria potencial, para mantener una conferencia de trabajo real (KKN) en Tailandia.

Hepy dijo que la exposición universitaria estaba en colaboración con el Consulado de la República de Indonesia en la provincia de Songkhla, Tailandia.

«Por lo general, hay un evento en la Universidad Prince Songkla, donde todas las escuelas secundarias de todo el mundo mencionarán la exposición allí», dijo Hepy.

También se llevaron a cabo una visita a varias escuelas potenciales en Tailandia. El objetivo es presentar el programa de becas UMS que son propiedad de estudiantes de secundaria. Hepy dijo que una de las ferias a menudo promovidas era la Feria de Becas Prioritarias (IPS) a menudo.

Al mismo tiempo, el programa también se centra en los ex alumnos de UMS que tienen una carrera en el país de elefante blanco. Según Hepy, esto es importante para que los alumnos de UMS puedan convertirse en embajadores que conocen a la gente en Tailandia.

Mientras tanto, las actividades de KKN se llevaron a cabo a pedido de la Fundación Lukmanulhakeem y la Asociación Muhammadiyah de Tailandia. Hepy dijo que las dos instituciones expresaron la solicitud durante una visita a UMS el lunes 8 de septiembre de 2025 en la construcción de padres de Siti Walidah UMS.

«Dijeron que realmente necesitaban inglés (lecciones). Por lo tanto, sería aún más útil si hubiera estudiantes (UMS) que pudieran ser enviados por un semestre para enseñar allí», agregó.

Hepy afirmó que las dos configuraciones estaban listas para facilitar las necesidades de alojamiento y logística para los estudiantes de UMS que querían dirigir KKN en Tailandia. Las dos configuraciones también presentaron el uso de visa durante la actividad. Dado que las actividades de KKN están planeadas para tomar un máximo de un semestre.

«Esperemos que esto se pueda lograr más adelante. Porque si sales de un semestre, esto significa que debe haber un reconocimiento de al menos 20 créditos», dijo.

Los musulmanes tailandeses dominan cinco provincias en el país del sur, a saber, Pattani, Songkhla, Narathiwat, Satun y Yala, el liderazgo central de Muhammadiyah. Muhammadiyah Persyarikatan ofrece a los estudiantes musulmanes tailandeses oportunidades para continuar sus estudios sobre Muhammadiyah y la educación superior de Aisyiyah en Indonesia.

El PP Muhammadiyah, dijo Hepy, estableció la cooperación entre 2008-2010 al firmar un memorando de acuerdo (MoU) con el Centro de Gobierno Provincial Central de Tailandia (SBPAC). Mientras que las universidades Muhammadiyah y ‘Aisyiyah tienen la tarea de realizar este compromiso.

Hepy espera que la colaboración que se ha establecido entre Muhammadiyah y SBPAC pueda aumentar el número de estudiantes tailandeses que estudian en Indonesia. Esto se debe a que Muhammadiyah está listo para ofrecer ferias comerciales a futuros estudiantes extranjeros.

«El PP Muhammadiyah facilitará (estudiantes musulmanes tailandeses) para ofrecer ferias comerciales a la educación superior de Muhammadiyah», dijo.