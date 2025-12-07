UMS prepara QS WUR 2027 para fortalecer su estrategia de reputación global

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha comenzado a prepararse para el Ranking Mundial de Universidades Quacquarelli Symonds (QS WUR) 2027 para fortalecer su estrategia de reputación global.

El vicerrector V UMS Prof. Supriyono, Ph.D., en Solo, Java Central, dijo el sábado que este esfuerzo es parte del compromiso del campus para mejorar su reputación global a través de varias clasificaciones internacionales, incluida QS WUR.

Esto también surgió durante la reunión de preparación del ranking QS WUR 2027, en la que participaron líderes universitarios y docentes.

Destacó que la UMS ha seguido muchos rankings, incluido el QS. Llamó a QS una institución que tiene gran influencia en la academia internacional, incluidas las mejores universidades del mundo que participan en ella.

“Esta es una agencia de ranking que luego juega al mundo”, dijo.

También recordó que el gobierno de Indonesia utiliza los rankings QS y THE como referencia para las universidades de clase mundial (WCU).

Durante esta reunión, la UMS se centró en dos indicadores importantes: la reputación académica y la reputación de los empleados. Supriyono enfatizó que estos dos indicadores juegan un papel muy importante en la evaluación, con una ponderación de más del 50 por ciento.

Espera que los esfuerzos realizados puedan animar a la UMS a volver al ranking universitario en QS WUR.

«Ambos nos solidarizamos para que podamos regresar a QS WUR», añadió.

Mientras tanto, el rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., dijo que la UMS presta mucha atención a la reputación y la clasificación debido a su impacto significativo en la confianza del público.

«La UMS presta mucha atención a la reputación y la clasificación. Por lo tanto, el impacto es la confianza del público», afirmó.

Explicó que a la gente a menudo le resulta difícil diferenciar entre diferentes agencias de calificación. Aunque el propio gobierno utiliza dos instituciones principales, a saber, QS y THE.

«En nombre de UMS, prestamos mucha atención a estas clasificaciones como parte de la reputación y el impacto de varios componentes», dijo.

Por tanto, espera que toda la comunidad académica preste seria atención a este proceso.

En la misma ocasión, el Dr. Agus Ulinuha, MT, adjunto para el Desarrollo de la Reputación Global, explica que actualmente la UMS participa en once rankings internacionales, entre ellos QS, THE, UI Greenmetric, Edurank y Unirank.

Luego, Ulin explicó la posición actual de la UMS y las estrategias que la UMS puede implementar mediante el mapeo de socios extranjeros para respaldar los indicadores.

«Ojalá esto lo haga más fácil. Actualmente el PIC es por facultad, pero luego también llegará a los programas. Nuestra esperanza es que la facultad coordine los programas, para que algún día invitemos a los programas, para que no sea un problema, ver los avances», explica.

Añadió que UMS planea presentar los datos de QS WUR 2027 a mediados de enero de 2026. UMS espera fortalecer su posición en las clasificaciones QS WUR y aumentar la confianza del público en la calidad de las instituciones.