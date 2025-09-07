UMS prepara a los nuevos estudiantes para fortalecer los valores islámicos e inglés

Solo (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) prepara a los nuevos estudiantes con el fortalecimiento de los valores islámicos e ingleses a través de la gran inauguración de Al Islam Kemuhammadiyah (AIK) (AIK), Programa Tutorial de Inglés (ETP) e inglés para estudiantes internacionales e internacionales.

Esta actividad se realizó en línea a través de la reunión de Zoom y se transmitió en vivo en el canal oficial de YouTube.

Presidente de Al Islam y Kemuhammadiyahan Pondok Development Institute (LPPIK) Dr. Ir. Mahasri Shobahiya, M.Ag.

LPPIK ha realizado una prueba de habilidades de lectura de Al-Qur’an para todos los estudiantes nuevos. A partir de los resultados de la prueba, se encontraron alrededor del 30 por ciento de los estudiantes que no pudieron leer el Corán.

«Así que esta es nuestra responsabilidad de LPPIK, más tarde bajo la tutoría, los estudiantes acompañarán para leer el Corán», dijo Mahasri en Solo, Java Central, el sábado.

Según él, este esfuerzo debe hacerse porque uno de los objetivos de la presencia de LPPIK es entregar estudiantes para convertirse en personas de Saleh y Salih, tanto académicas como no académicas.

Mientras tanto, el Presidente del Instituto de Desarrollo de Cursos y Servicios de Lenguaje (LPMB) reveló Aryati Prasetyarini, S.PD., M.PD. Que los programas ETP y EIC son una forma de despliegue de UMS para mejorar las habilidades en inglés de los nuevos estudiantes.

Este programa está destinado a las necesidades académicas, la comunicación diaria y la preparación para celebrar desafíos globales.

«A través de este programa, se espera que los estudiantes tengan más confianza en el uso del inglés, tanto por vía oral como escrita, y más tarde como una instalación para competir en la era global», dijo Aryati.

Aryati agregó que el entusiasmo de los nuevos estudiantes parecía muy alto. Espera que el espíritu se mantenga hasta que se complete el programa, para que los estudiantes realmente puedan controlar el inglés.

En esta ocasión, UMS llamó al Rector Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., La apertura de este programa mencionada como un momento importante para hacer que las percepciones sean iguales en la preparación de los estudiantes para convertirse en futuros líderes.

Harun enfatizó que para convertirse en un líder en la era global, los estudiantes deben tener dos fuerzas principales, a saber, la capacidad de hablar inglés y control de los valores islámicos.

«Entonces ambos se complementan entre sí. Para no convertirnos en ciencias del capital, debemos estar dirigidos por valores islámicos», dijo Harun.

También enfatizó que para los estudiantes no musulmanes, los UMS continuaron ofreciendo espacio para estudiar mientras introducían valores islámicos universales.

«Ambos serán importantes para construir una mejor civilización global. La ciencia y las habilidades por sí solas no son suficientes sin valor. El conocimiento sin moralidad puede ser abusado», dijo Harun.

Harun espera que los estudiantes de UMS no solo puedan crecer como personas inteligentes, sino también tener fe, moralidad noble y responsabilidad social.