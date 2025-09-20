UMS posee FGD Bill Sisdiknas junto con el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X

SOLO (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) organizó la Discusión del Grupo Focal (FGD) titulado Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Educación en la segunda sala de reuniones de UMS Solo Edutorio, viernes, viernes.

Esta agenda presenta el presidente del Comité de la Cámara de Representantes X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, así como un foro estratégico al proporcionar información para el proyecto de revisión de la Ley 20 de la Ley 20 de 2003 sobre el sistema educativo nacional.

Al FGD asistieron el Prof. DR del UMS Kanselier. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Quien también es el Director del Desarrollo de TI del Instituto de Acreditación de Educación Mandiri (LAMDIK). También estaban presentes las filas de los académicos nacionales, incluido el Secretario de la Junta de Síndicos de la Asociación Indonesia de Bachillerato de Educación (IPSI), Prof. DR. Dr. Ahman, M.PD.

Presidente de la Asociación de Instituciones de Educación de Personal de Educación Privada de Indonesia (ALPTKSI) Prof. DR. Dr. Sofyan Annif, M.Sc., Presidente de la Java Central ISPI Prof. DR. Dr. Edy Purwanto, M.Sc., así como el Presidente del Profesor del Consejo de la UMS Prof. DR. Dr. Khudzaifah Dimyati, M.Hum.

Además, este foro también participó en el Canciller de la Educación Superior en Solo Raya, como el Rector de UDB Dr. Singgih Purnama, UNS Rector Prof. DR. Dr. Dr. Hartono, M.Sc. Y el rector de Uin Raden Mas dijo Surakarta Prof. Dr. Toto Suharto. También estuvieron presentes representantes de las organizaciones estudiantiles de UMS, incluido el presidente de BEM, Muh Naufal Fajat y el presidente de IMM, Muhammad Fikri Azka.

En su presentación, Hetifah enfatizó que la revisión de la legislación del sistema educativo nacional era más adaptable a los desafíos sociales, tecnológicos y de los desafíos globales.

Dijo que la ley número 20/2003 era insuficiente para apoyar la educación incluida, flexible y orientada al aprendizaje permanente.

«Esta revisión está destinada a unir las regulaciones educativas superpuestas, mientras que al mismo tiempo simplifica que el sistema de educación legal está más integrado», dijo.

Hetifah también enfatizó la importancia de los foros de discusión en UMS como parte del proceso de preparación de políticas.

«Alhamdulillah, el evento FGD en UMS es muy productivo y nos da mucha iluminación, información y ambiciones que veremos más adelante. Todas estas aportes serán municiones cuando perfeccionemos el manuscrito académico y organizamos el cuerpo del cuerpo de la revisión de la ley del sistema de educación nacional que actualmente está en marcha», él.

Agregó que se producen varios temas importantes en los foros, que van desde el acceso hasta las brechas más inclusivas de las instituciones PAUD a Terciarias, el papel de los roles entre el país y el sector privado, hasta el plan de estudios, financiamiento y financiamiento.

«Sí, más adelante en el DPR después de finales de este mes presentaremos el concepto en el Baleg. Si se ha acordado, podemos comenzar el diseño al público y ser discutidos a través de la consulta con varias partes interesadas en la educación en Indonesia. Con suerte, después de que Baleg Akdo procedan a Ponen Bill», continuó Hetifah.

En el borrador de la ley, uno de los puntos importantes es la implementación de la educación obligatoria de 13 años desde PAUD hasta la educación secundaria. El artículo 32-69 regula el camino de la educación general, la educación vocacional y la educación especial con un plan de estudios que se refiere a los estándares de educación nacional. La garantía de calidad se lleva a cabo tanto interna como externamente.

«Esta política asegurará que cada niño indonesio de una edad temprana sea igual y de calidad de educación», explica Hetifah.

Presidente del Alptksi / Ums -Kanselier para el Prof. DR 2017/2024. Dr. Sofyan Anif, M.Sc. En la ocasión, dijo que el estado debería dar educación como un pilar de desarrollo, no es solo un problema técnico.

«Si el país quiere avanzar, tiene que dar educación como una prioridad o pilar de desarrollo, no solo sobre un problema técnico, sino que también la mayor prioridad es un presupuesto educativo adecuado», dijo.

UMS -Kanselier Prof. DR. Harun Joko Prayitno enfatizó que la dedicación de UMS como socio estratégico del gobierno en la preparación de recursos humanos superiores.

«UMS está aquí para fortalecer la calidad de la educación superior, el acceso justo y fortalecer el carácter de la nación. Este foro es una parte importante de la contribución de UMS para renovar el sistema educativo nacional», explicó.

Este FGD también es un foro para una discusión sobre un atalorista cruzado, desde el gobierno, las universidades, las organizaciones profesionales hasta los estudiantes. Los participantes ofrecen información sobre la urgencia de la digitalización de la educación, la acreditación adaptativa, para la expansión de la educación inclusiva.

A través de este foro, UMS enfatizó su papel como el centro de ideas y el diálogo estratégico para una educación nacional más avanzada, incluida y progresiva. La presencia de varias figuras educativas marca UMS como una asociación para proporcionar una política que es para el futuro de la generación de la nación.