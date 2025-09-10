UMS participó en el memorando de entendimiento con 102 universidades con la embajada indonesia en Kuala Lumpur

SOLO (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) se convirtió en una de las 102 universidades en Indonesia que firmó el Memorando de Entendimiento (MoU) o Memorando de Entendimiento con la Embajada Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.

El acuerdo firmado por Hotel Value Spring Resort, Negeri Sembilan, quiere fortalecer el acceso a la educación para niños de empleados migratorios indonesios en Malasia este martes.

El evento fue visto directamente por el embajador de la fuerza extraordinaria y completa de la República de Indonesia para Malasia Dato ‘Indera Hermono, así como por los líderes de universidades estatales y privadas de diferentes regiones de Indonesia.

Canciller de UMS Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, quien estaba presente como una firma, enfatizó que esta colaboración no solo era documentos formales, sino un paso estratégico para expandir el servicio de las universidades indonesias en el Imperio Internacional.

«La educación superior tiene la responsabilidad moral de apoyar la embajada de Indonesia en ofrecer una educación decente y de calidad a los niños de los empleados migratorios. A través del Programa Internacional de Conferencias de Trabajo Real (KKN) y el servicio comunitario, los estudiantes pueden hacer una contribución real al estudio de orientación», dijo.

El alcance de la cooperación incluye la implementación del programa internacional de servicio comunitario docente, el desarrollo de recursos humanos para mejorar la calidad de los educadores, así como la colocación de estudiantes y supervisores en varias regiones de la península de Malasia.

El embajador indonesio en Malasia Dato ‘Indera Hermono dio la bienvenida a la participación de las universidades indonesias. Hizo hincapié en la importancia de la cooperación para mejorar la calidad de la educación para los niños migrantes.

«Creemos que esta sinergia puede aumentar la capacitación de los hijos de los empleados migrantes, para que no se queden atrás de la obtención de derechos educativos. Este programa también fortalece la imagen positiva de Indonesia a los ojos del mundo», dijo.

Este MOU es válido por cuatro años y puede ampliarse sobre la base del acuerdo de ambas partes. La presencia de 102 universidades como participante de firma muestra la alta dedicación del mundo académico indonesio en la oferta de soluciones concretas para los desafíos de la educación en el extranjero.

Para UMS, este acuerdo es una manifestación tangible de la contribución de las universidades en el apoyo a la diplomacia educativa indonesia. Debido al servicio y presencia de estudiantes en el estudio de guía, UMS espera poder fortalecer la capacidad de la joven generación de Indonesia en Malasia.

Con este MOU, UMS es optimista de que la sostenibilidad del programa educativo se realizará mientras se está mejorando la calidad de la comunidad de la diáspora indonesia. Esto está en línea con la misión de la universidad de aliviar, brillar y contribuir a la arena global.