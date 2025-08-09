UMS ofrece un costo especial de registro de RP. 80,000 bienvenidos el 80 aniversario de la República de Indonesia

Solo (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) ofrece un costo especial de registro de RP80,000 para dar la bienvenida al aniversario de 80 años de la República de Indonesia.

El Director del Director del Dr. Triyono, SE, M.Sc., en solitario, Java, Java Central, dijo que el programa fue específicamente válido durante el período 11-17 de agosto de 2025 para coincidir con el 80 aniversario de la República de Indonesia.

Dijo que los costos especiales de registro de RP. 80,000 era una forma de terapia UMS para la independencia indonesia.

«Los costos de registro son de Rp. 80,000, según el 80 aniversario de la República de Indonesia», dijo.

Triyono explicó que la tasa normal para el registro de nuevos estudiantes de UMS potenciales generalmente alcanza RP400,000. Aunque el precio es mucho más barato, las instalaciones recibidas por los participantes siguen siendo las mismas. Pagando RP. 80,000, los estudiantes potenciales pueden tomar tres pruebas igual que el precio normal.

Dijo que el programa se aplica a todos los nuevos canales de admisión para los estudiantes, incluida la prueba basada en la computadora (TCC), las tarjetas de calificaciones y las rutas UTBK. Esta política no tiene requisitos especiales, simplemente regístrese durante el período especificado.

La inscripción se puede hacer en línea a través del PMB.ums.um.id. oficial. La información completa también está disponible sobre la cuenta oficial de redes sociales @PMBums en varias plataformas, incluidas Tiktok, Instagram, Facebook y Telegram.

Triyono espera que esta política pueda alentar la importancia de la comunidad para continuar su educación superior en UMS.

«Queremos ofrecer la oportunidad más amplia posible para los jóvenes que desean estudiar en UMS. Hacemos este medio de independencia para compartir las comodidades», dijo.

Se espera que la promoción de los costos de registro sea el momento adecuado para los graduados en la capacitación de la escuela secundaria/vocacional que las elecciones del campus aún no han determinado. Con un tiempo de registro limitado, se aconseja a los estudiantes potenciales que aprovechen esta oferta de inmediato, para que puedan participar en la selección de entrada de UMS a costos mucho más ligeros.

«Con un costo de registro asequible, esperamos que más estudiantes potenciales continúen su educación en UMS, una de las mejores universidades privadas de Indonesia», dijo Triyono.