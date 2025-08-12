UMS ofrece 75 ferias de Scopus a los maestros de Java Central como un compromiso para apoyar la educación

Solo (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) dio 75 ferias Scopus para maestros en Java central como un compromiso para apoyar la educación.

UMS -Kanselier Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., En Solo, Java central, dijo el martes que el Scopus -Fair era parte de la dedicación para apoyar la mejora de la calidad de la educación. Dijo que los 75 mercados de valores completos para maestros en Java Central en el nivel S2 y S3.

Esta exposición consta de varios diagramas, incluidos Bakti Persyarikatan -Beuurzen y Ta’awun -fairs que han sido diseñados para apoyar el estudio suave y alentar la publicación internacional como un paso estratégico para fortalecer los recursos humanos de la educación.

Dijo que se esperaba que el destinatario del mercado de valores completara los estudios S2 en un año y S3 en 2.5 años.

«Queremos asegurarnos de que el estudio funcione de manera eficiente y los resultados de la investigación se puedan publicar en la revista Scopus. Esta exposición no es retrasar el proceso de estudio», dijo.

Harun agregó que este programa también ofrece estímulos para obras científicas que han logrado penetrar en las revistas de reputación internacional. No solo se espera que los graduados completen tesis o disertación, sino que también produzcan trabajos innovadores que tengan un impacto real en el mundo de la educación.

«Los maestros deben poder ser creativos sin límites. Las publicaciones internacionales son pruebas de competencia y una contribución real a la educación», dijo.

Según el canciller de UMS, esta feria es una de las manifestaciones tangibles de la dedicación de UMS como pionero de mejorar la calidad de la educación. La calidad de los recursos humanos, especialmente en el liderazgo escolar y universitario, es la clave para el progreso.

«Un líder debe atreverse a dar grandes pasos, ejercicio dinámico y no esperar ayuda. La educación tiene que avanzar, no estancarse», dijo.

Vice -Kanselier I UMS Prof. DR. Ihwan Susila, SE, M.Sc., Ph.D., dijo que esta vez la selección del mercado de valores era especial porque sin pruebas académicas, idiomas extranjeros o propuestas de investigación. UMS tiene plena fe en la militancia y dedicación de los marcos de intercambios de valores de Muhammadiyah.

«Esta es una nueva historia en UMS. Somos optimistas de que todos los participantes juntos se gradúen en una generación», dijo.

Ihwan también enfatizó la importancia de las publicaciones científicas como la contribución más importante de los académicos. Se alienta a los receptores de beurs a escribir activamente en revistas nacionales indexadas de SINTA y revistas internacionales de Scopus.

«Las publicaciones científicas son la organización benéfica Jariyah. El conocimiento que se comparte seguirá siendo útil y los flujos de recompensa», dijo.

Además de proporcionar financiamiento completo, UMS también ofrece supervisores experimentados, facilita seminarios y conferencias internacionales y la apertura de redes académicas globales.

«Aprenda no solo, sino también a atreverse a realizar y contribuir a los foros internacionales», dijo.

UMS espera que los graduados de este programa se conviertan en agentes de cambio en sus respectivas escuelas y continúen estimulando la innovación de la educación sostenible.

«UMS siempre será un líder en educación superior y socios estratégicos para las escuelas para crear educación avanzada y competitiva», dijo.

El evento se llevó a cabo el sábado (9/8) en la sala de BPH UMS para equipar al destinatario de la Feria Scopus para los maestros en Java Central.