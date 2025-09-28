UMS mantiene las trucos del Immhi Taaruf el énfasis en el papel de los estudiantes como agentes de cambio

Solo (Antara) -Muhammadiyah Universidad de Surakarta (UMS) mantuvo el objetivo del Immad de que una serie de actividades de Masta Batch II UMS fueron enfatizadas por el papel de los estudiantes como agentes de cambio.

Masta, que se celebró en KH Ahmad Dahlan, solo Edutorio, Java Central, se centró en la introducción de organizaciones de Muhammadiyah, incluidas las organizaciones autónomas de Muhammadiyah (Ortom), a saber, la Asociación Estudiantil de Muhammadiyah (IMM).

El Secretario de Educación del Lenguaje y el potencial académico del Consejo Central de Liderazgo Regional de Java Imm (DPD Inmal Central Java) Sandya Mahendra dijeron que Muhammadiyah era un actor importante en las fuerzas globales y nacionales.

«Todo el día hoy, Muhammadiyah tiene casi un siglo aún más, Muhammadiyah ha estado activo en el desarrollo de nuestra nacionalidad con tantos cargos comerciales», dijo.

Agregó que Muhammadiyah con una abundante organización benéfica comercial se ha convertido en una de las organizaciones religiosas más ricas del mundo con activos que alcanzan Rp400 billones. Según él, la riqueza es una forma de da’wah de Muhammadiyah de Amar Makruf Nahi Munkar para ofrecer beneficios más amplios para las personas.

En esta ocasión, el Secretario de la Investigación y Tecnología Central de Java Imm DPD (RISTEK) también le dio a Fika Annisa Sholihah una visión general de la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah, la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM). Hizo hincapié en la importancia del papel de los estudiantes en la comunidad.

«Cuando hablamos de estudiantes, somos una conexión de la lengua de la comunidad», dijo.

Según Fika, los estudiantes tienen un papel estratégico como agente de cambio social que se necesita para mostrar su trabajo en la vida real. Cuando hay problemas, se espera que los estudiantes sean más sensibles y alfabetizados para el estado de la comunidad.

Dijo que los estudiantes tenían al menos cuatro roles importantes, a saber, agentes de cambio, agentes de control, la capital más importante de la nación y el poder moral.

Immers se preocupa por tres campos, a saber, religión, asuntos estudiantiles y sociedad. Esta organización actúa como un lugar para el marco y el movimiento.

«El objetivo de esta organización inmoral es hacer la formación de la formación de académicos islámicos que tienen carácter Nobel para lograr los objetivos de Muhammadiyah», explicó Fika.

Después de la presentación de los dos oradores, los Himms Masta Masta continuaron el desfile de comisarios para presentar al comisionado de IMMS a todos los profesores de UMS.