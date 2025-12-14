UMS lanza oficialmente e-KTAM – ANTARA News Central Java

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) lanzó oficialmente la tarjeta electrónica de membresía Muhammadiyah (e-KTAM) el sábado en Solo, Java Central.

Este sistema digital se inauguró al mismo tiempo que la inauguración del Edificio Ahmad Syafi’i Ma’arif, Facultad de Economía y Negocios (FEB), UMS. Este esfuerzo también marca un hito importante en la digitalización de la educación superior en Muhammadiyah.

E-KTAM es la identidad oficial de los miembros de Muhammadiyah en formato digital. E-KTAM en sí está diseñado para facilitar a los miembros el acceso rápido y seguro a la prueba de membresía, y está integrado con el sistema de la organización.

Además, a través de e-KTAM, los miembros de Persyarikatan obtienen un acceso más rápido a servicios, actividades y programas administrativos exclusivos para miembros. Cada e-KTAM acelera la transformación digital de Muhammadiyah para volverse más profesional y relevante.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., explicó que el lanzamiento del sistema académico integrado e-KTAM fue un paso estratégico para aumentar el acceso y la eficiencia de la comunidad para formar parte de la Asociación Muhammadiyah.

«Durante el lanzamiento, 14 estudiantes, incluidos estudiantes extranjeros, se convirtieron en los primeros participantes de este sistema. Esto demuestra el compromiso de la UMS de apoyar el fácil acceso y el desarrollo de asociaciones», dijo el Rector de la UMS.

El presidente del Liderazgo Central de Muhammadiyah, Prof. Dr. KH Haedar Nashir, M.Si., enfatizó que el lanzamiento de e-KTAM en la UMS es parte de los principales esfuerzos de Muhammadiyah para organizar la administración de miembros de una manera más ordenada, moderna y responsable.

Alentó a todos los miembros de Muhammadiyah que ya tienen una Tarjeta de Membresía de Muhammadiyah (KTA), pero que aún no han cumplido con sus obligaciones de cuotas, a realizar pagos de inmediato de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Haedar también invitó a los miembros de Muhammadiyah que aún no tienen una KTA a obtener inmediatamente la membresía a través de un sistema digital al que ahora es cada vez más fácil acceder.

«Organizar KTA ahora es mucho más fácil, sólo hay que completar la solicitud sin tener que acudir al Liderazgo Central de Muhammadiyah. Esto es parte de la conveniencia que hemos preparado», dijo.

El lanzamiento de e-KTAM en la UMS es pionero para que otras PTMA integren sistemas académicos para recopilar digitalmente datos sobre los miembros de Muhammadiyah. La esperanza es que este sistema pueda convertirse en un estándar nacional para la gestión de la educación superior Muhammadiyah en Indonesia.