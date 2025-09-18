UMS lanza el espíritu de un IKA influye en la información y el lanzamiento postdoctoral

Solo (Antara) – La Universidad de Surakarta de Muhammadiyah (UMS) lanzó un impacto de IKA en el informe y lanzamiento de graduados postdoctorales en la sala de seminarios de edificios de posgrado de 5º piso, Java Central Java.

Director de posgrado de UMS Prof. DR. Farid Wajdi, SE, MM, Ph.D., expresó sus felicitaciones mientras informaba el número de graduados de este período. Un total de 200 estudiantes completaron con éxito sus estudios, que consisten en 184 graduados de S2 y 16 graduados de S3.

«Está orgulloso de ser alumnos de UMS y ser alumnos que tiene UMS», dijo Farid.

Mientras tanto, UMS Rector Prof. Dr. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Que los alumnos potenciales pueden estar agradecidos por su desempeño vertical y horizontalmente. La gratitud vertical se realiza al aumentar la fe y la piedad, mientras que la gratitud horizontal se realiza a través del trabajo duro y la sinceridad.

Harun también enfatizó la importancia del espíritu colectivo de todas las UMS de la Asociación Académica y Alumni (IKA) para ejecutar, progresar y desarrollar.

«La universidad quiere estar en primer plano», dijo.

En esa ocasión, Harun introdujo el nuevo eslogan UMS, a saber, yo soy UMS, que es un acrónimo de islámico, esclarecedor, superior, mundial, sostenible.

«Sostenible significa mantener la sostenibilidad para ser primordial», explicó.

También usa el espíritu de uno ums, uno IKA tiene un impacto, que interpretó como energía positiva, determinación y enfoque en un objetivo. Según él, los alumnos de UMS deben ser pioneros del cambio, como lo refleja el gobierno debido al impacto del campus.

«Más adelante en sus respectivos lugares, un pionero debe ser, de acuerdo con la gran visión de los UMS como el centro de educación y desarrollo de la ciencia y la tecnología islámica, esclarecedor, superior, mundial, sostenible y dando la dirección del cambio», dijo Harun.

Uno de los alumnos potenciales de los maestros en enfermería ums ns. Khaerul Azmi, S.Kep., M.Kep., CDFCC, WOC (ET) N., también trajo la impresión mientras estudiaba en UMS. No solo consideró que este campus fuera de conocimiento descansado, sino que también formó la edad adulta, la gestión del tiempo, el autoscontrol y la paciencia.

«Durante mi educación, me impresionó mucho la amabilidad de los maestros, el personal y la comunidad circundante», dijo.

Nunca se arrepintió de poder continuar sus estudios en UMS. Lejos de su casa, Lombok, si se formó las ciencias de la salud S3, UMS, dijo que continuaría sus estudios en UMS.

Agregó que UMS se ha convertido en la segunda casa para él.

«Nuestra responsabilidad después de mantener este título es aún mayor. El título es un mandato y el mandato que tenemos que ejecutar lo más bien posible en la comunidad», dijo.