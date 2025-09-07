UMS -Kanselier sirve un trofeo giratorio en la final de la Copa Wonorejo III

Solo (Antara) – UMS Rector Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Le entregó el trofeo rotativo en el equipo de Samba Persada que ganó la Copa Wonorejo III en el pueblo de Wonorejo, distrito de Polokarto, Sukoharjo, Central Java, domingo.

El último juego reunió a Samba Persada de Sukoharjo contra Zettel Mayer de Karanganyar. El partido fue apretado hasta que terminó en un empate 0-0 en un tiempo normal. A través de un tiroteo de penalización, Samba Persada confirmó el título con un puntaje de 3-1. Estos resultados hacen de Samba Persada un récord ganador dos veces en sucesión.

En sus comentarios, el canciller de UMS expresó su aprecio por la implementación del torneo llamado Miniatura de la Vida Social.

«El fútbol no solo busca pérdidas o ganando, sino un lugar de cooperación y respeto mutuo. Vemos esta tarde, todos los jugadores y seguidores mantienen el deportivo», dijo.

Hizo hincapié en que UMS como una universidad islámica, iluminada, superior, mundial y sostenible para apoyar completamente las actividades deportivas que pueden unir a la comunidad. Según él, el deporte es una parte importante de la construcción de una cultura de solidaridad y salud pública.

El torneo de la Copa Wonorejo III se celebró del 23 de agosto al 7 de septiembre presentó 16 de los mejores clubes en Solo Raya. Varios mejores equipos como Samba Persada Sukoharjo, Kim Woogiri, Putra Bengawan Sellen, Perseramang Boyolali, PSMTA Solo, participaron en la capa de Zettel Karanganyar. Algunos de ellos incluso están fortalecidos por jugadores profesionales que han aparecido en la Liga 1 y la Liga 2.

Village Head (Kades) Wonorejo y presidente de PDPM Sukoharjo Yusuf Aziz Rahma llamaron a este torneo como la Liga de Campeones Solo Raya. Según él, los clubes participantes son los mejores equipos y traen jugadores profesionales de rutina para que el juego encuentre calidad y atractivo.

Además del prestigio, el precio en disputa tampoco es menos especial. El primer ganador recibió un dinero de coaching de RP. 15 millones del canciller de UMS, el segundo ganador, fue RP10 millones del presidente del Sukoharjo PDM y el tercer lugar con RP4 millones.

«Esto no es solo Tarkam, sino una prestigiosa celebración con el apoyo de muchas fiestas», dijo Aziz.

Otra singularidad es el concepto de seguridad alimentaria que apoya el comité. Los principales precios de la puerta en forma de vaca por valor de Rp17 millones, dos cabras, así como precios de alimentos como arroz, azúcar, aceite de cocina y comestibles. El comité también ha redactado premios adicionales en forma de bicicletas de montaña, fanáticos, planchas, para equipos electrónicos de patrocinadores.

«Con este concepto, la audiencia no solo disfruta de la competencia, sino que también puede traerlo a casa un precio útil. Esperemos que sea una inspiración para otras aldeas», dijo Aziz.

El torneo de la Copa Wonorejo III se convirtió en un festival folclórico con un matiz diferente. La presencia de UMS como el socio más importante refuerza el papel de las universidades en la construcción de la unión, el fortalecimiento de la comunidad y la promoción de deportes a nivel de base.