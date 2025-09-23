UMS -Kanselier invitó a atletas deportivos en la apertura de Pomnas XIX 2025 Pencak Silat Sports

Solo (Antara) – Rector de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) invitó a los atletas a mantener la deportividad en la apertura de la Rama deportiva de la Semana Nacional de Deportes Estudiantiles XIX (POMNAS) 2025 Pencak Silat Sports.

En la implementación, se confía en UMS como el anfitrión. El prestigioso evento entre estudiantes de todas las provincias en Indonesia se abrió oficialmente en el Edutorio KH Ahmad Dahlan Ums Solo, Central Java, el martes.

En sus comentarios, el rector de la UMS, el Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dan la bienvenida a miles de participantes e invitaciones. Hizo hincapié en que Pencak Silat no es solo un deporte, sino también una herencia cultural de la nación que contiene el valor de la unidad, el deportivo y el espíritu de lucha.

«Pencak Silat es el deporte cultural de un país. En el que hay entusiasmo, deportividad, negocios y hermandad. La filosofía de lo que Pencak Silat es, se mueve, alcanza e influencias», dijo el rector de UMS.

Harun enfatizó que la práctica trajo tres consecuencias principales, a saber, la salud física, la fuerza del alma y la mente y la creación de la amistad.

«Bienvenido, felizmente competitivo. Hagamos a Pencak Silat como un lugar de hermandad y actuación que la nación arde», agregó.

Con el espíritu de «Movimiento de artes marciales, triunfadores, impacto», el canciller de UMS se dedica a presentar la organización de Pomnas XIX 2025 que es elegante, segura y memorable.

«A través del impulso, UMS, junto con Muhammadiyah, fortalece el importante papel de las universidades en la construcción de la civilización nacional, también a través de canales deportivos», dijo.

Pomnas XIX 2025 Pencak Silat Sports Branch fue atendida esta vez por 384 atletas de 36 provincias en Indonesia. La presencia de casi todas las provincias muestra cuán fuerte es el entusiasmo de los estudiantes para competir en los deportes tradicionales que tienen en todo el mundo.

El representante técnico Pencak Silat, Dr. Haris Nugroho, M.Or, dijo que esta vez en 2025 manteniendo a Pomnas las últimas regulaciones de Pencak Silat que fueron diseñadas como más seguras.

«Alhamdulillah Pomnas XIX se puede realizar en el editorio de UMS. Nuestra esperanza con esta hermosa instalación, el espíritu de los atletas está aumentando. Las nuevas reglas también están diseñadas para minimizar las lesiones para que puedan competir de manera segura y cómoda», explicó.

Según él, Pencak Silat ahora está obteniendo cada vez más un lugar de respeto porque se está llevando a cabo en un representante y prestigio -arena.

El apoyo de las Pomnas también provino del Instituto de Desarrollo del Deporte (LPO) del liderazgo central de Muhammadiyah. Secretario de LPO PP Muhammadiyah Dr. Fajar Junaedi, S. Sos., M.Sc., evaluó que la participación de UMS como anfitrión era una manifestación tangible de la dedicación de Muhammadiyah en la promoción de deportes nacionales.

«Desde el comienzo de Muhammadiyah, el desarrollo del deporte. Incluso la figura de Muhammadiyah, Abdul Hamid, fue registrada como el primer tesorero de PSSI. Por Tapak Suci, Muhammadiyah también contribuyó a Pencak Silat», dijo Fajar.

Agregó que la existencia de un hermoso programa de estudio de deportes e instalaciones como el editor de UMS era una prueba de la dedicación de Muhammadiyah para apoyar el progreso de los deportes y deportes deportivos.

«Nuestra esperanza es que los participantes no solo alcancen el rendimiento deportivo, sino que también continúen sobresaliendo en las áreas académicas. Con suerte, después de que nace este pomnas, los atletas estudiantiles nacidos en Pomnas que pueden hacer que la nación sea orgullosa a nivel internacional», agregó.

Además del hecho de que era una arena de competencia, continuó, Pomnas XIX 2025 se convirtió en un lugar para la amistad entre estudiantes en Indonesia.

Edutorio Building KH Ahmad Dahlan Ums, con una capacidad de hasta 15,000 personas, fue testigo del esplendor del evento. No solo los participantes, las filas de funcionarios nacionales y regionales también estaban presentes para ofrecer apoyo, desde el presidente de la ciudad de Surakarta Koni, Kadispora, Kapolresta, Dandim, hasta representantes de figuras deportivas nacionales.