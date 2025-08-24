Solo (Antara) – Rector de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS), así como el jefe del equipo del Programa de Educación para todos (PPU) Prof. DR. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Alentando la educación en Aprender a profundamente Y tiene un valor humanista en Filipinas.

Hace algún tiempo, Harun también tuvo la oportunidad de ofrecer material a maestros y estudiantes de secundaria en Banga, Filipinas.

Según él, el proceso educativo debe empaquetarse de manera integral y amplia, a saber, las habilidades de unión de la vida, las habilidades sociales y la capacidad de adaptarse a los tiempos cambiantes.

Por lo tanto, los estudiantes no solo obtienen conocimiento, sino que también renovan la curiosidad que acumula un agradable entusiasmo para aprender.

«La educación sin valor es como un árbol infructuoso o una estatua sin función. Es como nada», dijo.

Explicó que la tecnología de la información (TI) juega un papel importante en el nivel de la escuela secundaria. No solo se enseña como conocimiento técnico, sino que también puede ser un método de aprendizaje, un medio para el auto -desarrollo y ofrecer beneficios a la comunidad.

Es por eso que dijo, la alfabetización no se detuvo lo suficiente para que las habilidades operen el dispositivo, sino que debe ser una conciencia crítica, reflexiva, colaborativa y creatividad.

Además, Harun enfatizó la importancia del enfoque Aprender a profundamente Alfabetización en eso. Aprender a profundamenteÉl dijo, no solo se conoce como un término en el mundo de la inteligencia artificial, sino también paradigmas educativos que enfatizan el significado, profundo y contextual.

Con este enfoque, se espera que los estudiantes no solo sean usuarios tecnológicos, sino también creadores que pueden analizar, resolver problemas y desarrollar soluciones útiles.

Sin embargo, el refinamiento tecnológico aún debe colocarse en el contexto del valor humanista. Según él, la tecnología debe posicionarse como un medio para fortalecer la solidaridad, expandir el acceso a una educación honesta y promover la empatía social.

«La alfabetización debe dar a luz a una generación que no solo es técnicamente capaz, sino también sabia, empatía y responsable», agregó el Rector UMS.

En el caso de que se celebró el miércoles (8/20), Harun enfatizó que la educación alfabetizante estaba dirigida Aprender a profundamente Y el humanismo es una necesidad urgente.

«De esta manera, se espera que la generación más joven no solo controle la tecnología, sino que también se beneficie de honrar la vida y mantener la civilización», dijo.