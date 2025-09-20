UMS -Kanselier aprueba la solicitud de DiFabel Masters -Fairs

Solo (Antara) – Rector de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Aprobó una solicitud con respecto a la solicitud para la beca Masters de los graduados discapacitados del programa de estudio de psicología UMS Arif Raharjo.

«Después de que fui una breve reunión con el Vicecanciller de Finanzas, Académica, etc.

Debe enfatizar que UMS es un campus que mantiene el valor de la inclusión, de modo que cada individuo tenga la misma oportunidad de desarrollarse.

«El campus que humaniza a la gente. Por eso este campus es realmente un campus para todos», dijo el rector de UMS.

Anteriormente, la atmósfera de emoción e inspiración coloreaba la procesión de la ceremonía del diploma para el período graduado, maestro y doctoral I para el año académico 2025/2026 Muhammadiyah University Surakarta (UMS). Sucedió cuando Muhammad Arief Raharjo, uno de los graduados discapacitados que representaron a los otros graduados, entregó mensajes e impresiones en el momento de graduación del sábado (9/20) en el edificio UMS Edutorio.

Al expresar mensajes e impresiones, Arif compartió la historia de su lucha durante su educación. Dijo que la universidad no solo se trataba de estudiar, sino también un viaje para encontrar identidad, aprender a comprender a los demás y sentir el significado de la unión.

Como discapacitados, se había preocupado cuando entró por primera vez en la conferencia.

«Me pregunto, podré seguir todas las actividades, si seré aceptado y si podré contribuir como otros estudiantes», dijo al dar un discurso.

Explicó que UMS comenzó a mejorar gradualmente al preparar la infraestructura e ir a un entorno más inclusivo.

«Aunque es gradual, muestra que nuestro campus continúa llegando a un entorno más inclusivo. El cambio para mí es un puente con el que puedo aprender y moverme de manera más independiente y más significativa», dijo.

Continuó antes de terminar la sesión de entregar mensajes e impresiones, Arif presentó una solicitud con respecto a las solicitudes de feria comercial al continuar el programa Masters en UMS.

«Me gustaría continuar con mi educación en los Masters en la Facultad de Psicología, si le gustan al canciller para darme ferias», dijo.

En el entrevistado, Arif dijo que la experiencia más memorable mientras estudiaba era un corazón entero que el maestro y todas las civitas académicas de UMS al escribir tesis.

«Al principio, era difícil encontrar temas que pudieran considerarse muy relevantes para mí. Finalmente, con la ayuda de mi supervisor obtuve pistas para investigar en una escuela de discapacitados», dijo.

A través de la inclusión, Arif espera que el campus pueda ser una casa realmente amigable para todos, un espacio donde cada estudiante con todas las diferencias y singularidad puede crecer y ir juntos.